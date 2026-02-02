Vinculan a hombre por diversos delitos de drogas en Michoacán

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a un hombre identificado como Jersoon "N", por su probable participación en diversos delitos contra la salud en Michoacán.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Jersoon “N”, por su probable participación en delitos de contra la salud, modalidades de posesión de cocaína, metanfetamina, marihuana con fines de venta, y por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Fue detenido… pic.twitter.com/KkiJyAWMux — FGR México (@FGRMexico) February 2, 2026

Dicho procesamiento se obtuvo a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado, debido a que se aportaron los datos de prueba necesarios para dar paso a la vinculación.

¿Cómo fue la detención de este hombre?

Su captura respondió a las labores realizadas por los elementos federales como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Salvador Escalante.

En el lugar fueron decomisados:

Un arma de fuego tipo fusil

Un arma con un aditamento lanzagranadas

Un arma corta, cargadores

Cartuchos

Un chaleco táctico con dos placas balísticas con las siglas de una organización criminal

Dos teléfonos celulares

130 envoltorios de plástico con metanfetamina

113 envoltorios con cocaína

70 envoltorios con marihuana

Una motocicleta

Este hombre es acusado de cometer delitos de contra la salud, en las modalidades de: posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana con fines de venta, y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estos despliegues responden al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo registrado el pasado 01 de noviembre en el municipio de Uruapan.

Comentarios