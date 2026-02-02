Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vinculan_hombre_drogas_michoacan_b64f9f5d58
Nacional

Vinculan a hombre por diversos delitos de drogas en Michoacán

Autoridades obtuvieron como resultado su procesamiento, luego de aportar las pruebas necesarias para vincularlo a diversos delitos como posesión de cocaína

  • 02
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a un hombre identificado como Jersoon "N", por su probable participación en diversos delitos contra la salud en Michoacán.

Dicho procesamiento se obtuvo a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado, debido a que se aportaron los datos de prueba necesarios para dar paso a la vinculación.

vinculan-hombre-drogas-michoacan.jpg

¿Cómo fue la detención de este hombre?

Su captura respondió a las labores realizadas por los elementos federales como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Salvador Escalante.

En el lugar fueron decomisados:

  • Un arma de fuego tipo fusil
  • Un arma con un aditamento lanzagranadas
  • Un arma corta, cargadores
  • Cartuchos
  • Un chaleco táctico con dos placas balísticas con las siglas de una organización criminal

vinculan-hombre-drogas-michoacan.jpg

  • Dos teléfonos celulares
  • 130 envoltorios de plástico con metanfetamina
  • 113 envoltorios con cocaína
  • 70 envoltorios con marihuana
  • Una motocicleta

vinculan-hombre-drogas-michoacan.jpg

Este hombre es acusado de cometer delitos de contra la salud, en las modalidades de: posesión de cocaína, metanfetamina y marihuana con fines de venta, y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estos despliegues responden al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo registrado el pasado 01 de noviembre en el municipio de Uruapan.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_ataque_alcaldesa_guerrero_efb8d35aac
Atacan a alcaldesa de Puebla mientras viajaba a CDMX
Whats_App_Image_2026_02_03_at_15_06_38_ac1ee92ed8
Hallan restos humanos en fosa clandestina en Reynosa
motel_saltillo_arma_blanca_324fa3064f
Vinculan a proceso a sujeto por ataque con arma en motel
publicidad

Últimas Noticias

escena_juanes_nuevo_album_50eecd3a4a
Juanes regresa este marzo con su nuevo álbum 'JuanesTeban'
Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×