Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_02_at_2_10_10_AM_bb8cfa9c34
Tamaulipas

En vilo miles de empleos por crisis en maquilas

Las autoridades municipales mantienen seguimiento al conflicto, mientras que diversas dependencias ya brindan apoyo a los trabajadores afectados

  • 02
  • Febrero
    2026

La incertidumbre laboral persiste entre trabajadores de las maquiladoras Tridonex y TRICO, ante versiones de un posible cierre de ambas plantas, lo que ha generado temor por la pérdida de más de 1,000 empleos y ha encendido las alertas en el sector industrial de la ciudad.

De acuerdo con los empleados de Tridonex, desde principios del año pasado directivos les informaron sobre una posible venta de la empresa, y en diciembre se les reiteró que el futuro de la planta dependía de decisiones tomadas en Estados Unidos. Ante la falta de acuerdos y de una postura clara, los trabajadores se organizaron para evitar el retiro de maquinaria y proteger sus derechos laborales.

El secretario de Desarrollo Económico en Matamoros, Enrique Salinas, aseguró que hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme el cierre de Tridonex; sin embargo, reconoció que, de concretarse, más de 1,200 trabajadores quedarían sin empleo, lo que representaría un fuerte golpe económico para la ciudad.

Por su parte, el alcalde Alberto Granados Fávila informó que el Ayuntamiento mantiene seguimiento al conflicto y que diversas dependencias municipales ya brindan apoyo a los trabajadores afectados.

Desde el Gobierno de Tamaulipas, el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aclaró que no existe una demanda laboral formal y que el proceso legal aún no ha iniciado, señalando que la permanencia de los empleados en la planta es voluntaria. Explicó que el conflicto está vinculado a la quiebra de una empresa estadounidense, sin que hasta ahora se confirme una afectación directa para Tridonex.

En redes sociales, la abogada Susana Prieto llamó a los trabajadores a mantenerse organizados y priorizar la defensa de sus derechos laborales ante cualquier escenario de cierre.

En este contexto, también crece la preocupación en la maquiladora TRICO, donde de manera presunta se prevé un cierre luego de que han sido desocupadas oficinas laborales, lo que ha generado alarma entre el personal, aunque la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial.

Finalmente, Canacintra Matamoros señaló que la crisis deriva de la situación financiera del corporativo First Brand Group, presuntamente afectado por un fraude, y subrayó que el cumplimiento de las obligaciones laborales debe estar por encima de cualquier otro compromiso empresarial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_01_at_11_35_40_PM_2679b14790
Apunta NL a consolidarse como destino ideal para data centers
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_01_T110438_885_59788c8f8b
Metrorrey suspenderá tramo de la Línea 1 este domingo
HA_Bkso6a_UAA_z_Pv_7e7c9a6164
Presenta Sheinbaum plan de apoyos agrícolas en Baja California
publicidad

Últimas Noticias

nl_diabetes_2e9729f7fd
Diabetes crece en niños y jóvenes, alertan especialistas
Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_02_50_PM_a74569fb94
Realizaron el primer Congreso Nacional de Física Cuántica  
Whats_App_Image_2026_02_01_at_10_03_14_PM_619f92dad5
Coinciden tres religiones en festejo de La Candelaria
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×