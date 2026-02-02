En vilo miles de empleos por crisis en maquilas

La incertidumbre laboral persiste entre trabajadores de las maquiladoras Tridonex y TRICO, ante versiones de un posible cierre de ambas plantas, lo que ha generado temor por la pérdida de más de 1,000 empleos y ha encendido las alertas en el sector industrial de la ciudad.

De acuerdo con los empleados de Tridonex, desde principios del año pasado directivos les informaron sobre una posible venta de la empresa, y en diciembre se les reiteró que el futuro de la planta dependía de decisiones tomadas en Estados Unidos. Ante la falta de acuerdos y de una postura clara, los trabajadores se organizaron para evitar el retiro de maquinaria y proteger sus derechos laborales.

El secretario de Desarrollo Económico en Matamoros, Enrique Salinas, aseguró que hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme el cierre de Tridonex; sin embargo, reconoció que, de concretarse, más de 1,200 trabajadores quedarían sin empleo, lo que representaría un fuerte golpe económico para la ciudad.

Por su parte, el alcalde Alberto Granados Fávila informó que el Ayuntamiento mantiene seguimiento al conflicto y que diversas dependencias municipales ya brindan apoyo a los trabajadores afectados.

Desde el Gobierno de Tamaulipas, el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aclaró que no existe una demanda laboral formal y que el proceso legal aún no ha iniciado, señalando que la permanencia de los empleados en la planta es voluntaria. Explicó que el conflicto está vinculado a la quiebra de una empresa estadounidense, sin que hasta ahora se confirme una afectación directa para Tridonex.

En redes sociales, la abogada Susana Prieto llamó a los trabajadores a mantenerse organizados y priorizar la defensa de sus derechos laborales ante cualquier escenario de cierre.

En este contexto, también crece la preocupación en la maquiladora TRICO, donde de manera presunta se prevé un cierre luego de que han sido desocupadas oficinas laborales, lo que ha generado alarma entre el personal, aunque la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial.

Finalmente, Canacintra Matamoros señaló que la crisis deriva de la situación financiera del corporativo First Brand Group, presuntamente afectado por un fraude, y subrayó que el cumplimiento de las obligaciones laborales debe estar por encima de cualquier otro compromiso empresarial.

