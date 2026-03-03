Explosión en puente de Puerto Vallarta deja un muerto

Una explosión se registró la mañana de este martes en el puente de La Desembocada, en Puerto Vallarta, dejando como saldo preliminar un hombre sin vida y otro trabajador gravemente lesionado.

El reporte se recibió alrededor de las 8:45 horas, cuando autoridades fueron alertadas sobre el incidente en la zona donde actualmente se realizan trabajos de demolición de la estructura.

🎥🚧 #VIDEO | 𝐀𝐬𝐢́ 𝐟𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐛𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐏𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐭𝐚 afectado durante la jornada violenta del 22 de febrero y la caída de #ElMencho pic.twitter.com/1C1ii6XwVb — Faby Anaya (@fabyanaya) March 3, 2026

Un fallecido y un herido

Elementos de la Comisaría municipal acudieron como primeros respondientes y, al arribar al sitio, localizaron a un hombre inconsciente, aparentemente ya sin signos vitales, así como a otro trabajador con lesiones de consideración.

De inmediato se solicitó la presencia de servicios médicos para la atención del lesionado, quien fue trasladado a un hospital.

De manera preliminar, testigos indicaron que las víctimas maniobraban maquinaria pesada cuando ocurrió la explosión. Presuntamente, durante las labores habrían activado de forma accidental residuos de material explosivo que permanecían en el lugar.

Investigan origen del artefacto

Tras los hechos, se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Asimismo, se solicitó la intervención del grupo antiexplosivos TEDAX de la Policía de Jalisco para inspeccionar el área y descartar la presencia de más artefactos.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública del estado, David Zamora Bueno, señaló que el incidente ocurrió mientras trabajadores removían una losa.

“No se descarta que existan más explosivos en el sitio”, advirtió el funcionario.

Antecedentes del puente

El pasado 22 de febrero, la estructura del puente La Desembocada resultó dañada por explosiones atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que autoridades determinaron su demolición.

Durante las maniobras de este 3 de marzo, una excavadora habría activado un artefacto explosivo abandonado en el área. Primeros informes señalan que la víctima mortal fue alcanzada por una piedra proyectada tras la detonación.

El grupo TEDAX mantiene un operativo en la zona para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de trabajadores y habitantes cercanos.

