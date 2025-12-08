Podcast
selva_negra_tamaulipas_9804621aad
Tamaulipas

Organiza Reynosa evento con causa para ayudar a Veracruz

La plaza pública de la colonia San Valentín será sede de un evento con causa organizado por la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones

  • 08
  • Diciembre
    2025

El próximo 18 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, la plaza pública de la colonia San Valentín será sede de un evento con causa organizado por la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones.

La jornada contará con la presentación de diversos grupos musicales, entre ellos Selva Negra, que encabezará una cartelera diseñada para ofrecer una tarde de convivencia y entretenimiento familiar.

El presidente de la asociación, José Luis Jimenes Casas, explicó que el programa artístico incluye a agrupaciones como Liricon, Asael Rodríguez, Beto Quintanilla, Alto Impacto, Fuerza Salvaje y Héctor Báez, entre otros.

Subrayó que para acceder al evento se solicita la donación de un juguete, una despensa no perecedera o una cobija, ya que todo lo recaudado será enviado al estado de Veracruz como parte de un proyecto enfocado principalmente en apoyar a niñas y niños en situación vulnerable.

Además, Jimenes Casas señaló que una parte de las donaciones también será destinada a distintas comunidades de Reynosa, especialmente colonias como Vamos Tamaulipas, La Almaguer y ejidos rurales como Pancho Villa, donde la asociación ha identificado necesidades urgentes.

Con más de cuatro años de labor continua, Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones se ha distinguido por su trabajo solidario y su participación en momentos críticos para la ciudad.

La organización reiteró que sus acciones se realizan con total transparencia e invitó a las familias reynosenses a sumarse para fortalecer el impacto social del evento y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.


