Advirtió regidor encontrado sin vida riesgo de planta de amoniaco

El regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien fue encontrado sin vida el pasado domingo en su departamento en la Ciudad de México, dejó como último mensaje público una firme advertencia sobre los riesgos de instalar una planta de hidrogenados y amoniaco dentro de la zona urbana de Reynosa.

Su participación tuvo lugar durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el viernes anterior a su fallecimiento.

En su intervención, el joven edil expuso de manera textual que “se trata de un alto riesgo; el amoniaco es peligrosamente volátil y puede desencadenar intoxicación, estallar y otros riesgos para la vida y la salud de las personas”.

Enfatizó que desarrollar proyectos de esta naturaleza rodeados de asentamientos humanos podría comprometer gravemente la seguridad de miles de familias.

Asimismo, advirtió que el progreso y desarrollo de Reynosa no pueden sustentarse en decisiones que coloquen en peligro a la ciudadanía.

En un mensaje que llamó la atención por su contundencia, señaló que “hay cosas que, por llamarlas verdes, no necesariamente son buenas” y que incluso pueden resultar contraproducentes para la ciudad.

Sus declaraciones también fueron interpretadas en algunos sectores como un señalamiento político en el contexto de las discusiones actuales sobre proyectos industriales en la región.

Días después de emitir este posicionamiento, el regidor fue localizado sin vida en la capital del país.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido comunicado alguno sobre la situación, mientras que se espera que las autoridades competentes en la Ciudad de México esclarezcan las causas de su fallecimiento.

Brayan Nicolás Vicente Salinas había destacado por su participación activa en temas de seguridad, medio ambiente y protección ciudadana.

Su muerte ha generado consternación entre compañeros, representantes sociales y habitantes de Reynosa.

Comentarios