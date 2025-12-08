Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
regidor_reynosa_brayan_vicente_1c7dc372d8
Tamaulipas

Advirtió regidor encontrado sin vida riesgo de planta de amoniaco

El regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas, hallado muerto en CDMX, advirtió sobre los riesgos de una planta de hidrogenados y amoniaco en Reynosa días antes

  • 08
  • Diciembre
    2025

El regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien fue encontrado sin vida el pasado domingo en su departamento en la Ciudad de México, dejó como último mensaje público una firme advertencia sobre los riesgos de instalar una planta de hidrogenados y amoniaco dentro de la zona urbana de Reynosa.

Su participación tuvo lugar durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el viernes anterior a su fallecimiento.

En su intervención, el joven edil expuso de manera textual que “se trata de un alto riesgo; el amoniaco es peligrosamente volátil y puede desencadenar intoxicación, estallar y otros riesgos para la vida y la salud de las personas”.

Enfatizó que desarrollar proyectos de esta naturaleza rodeados de asentamientos humanos podría comprometer gravemente la seguridad de miles de familias.

Asimismo, advirtió que el progreso y desarrollo de Reynosa no pueden sustentarse en decisiones que coloquen en peligro a la ciudadanía.

En un mensaje que llamó la atención por su contundencia, señaló que “hay cosas que, por llamarlas verdes, no necesariamente son buenas” y que incluso pueden resultar contraproducentes para la ciudad.

Sus declaraciones también fueron interpretadas en algunos sectores como un señalamiento político en el contexto de las discusiones actuales sobre proyectos industriales en la región.

Días después de emitir este posicionamiento, el regidor fue localizado sin vida en la capital del país.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido comunicado alguno sobre la situación, mientras que se espera que las autoridades competentes en la Ciudad de México esclarezcan las causas de su fallecimiento.

Brayan Nicolás Vicente Salinas había destacado por su participación activa en temas de seguridad, medio ambiente y protección ciudadana.

Su muerte ha generado consternación entre compañeros, representantes sociales y habitantes de Reynosa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fb67c971_a158_4b8b_b8e2_9ec8dbcce863_0c43e6e3cf
IETAM dispondrá de 414 mdp para proceso electoral 2026-2027
trabajo_derechos_humanos_reynosa_5c94556df0
Persiste apoyo humanitario a migrantes en Reynosa
alcalde_reynosa_muerte_regidor_1ef1afa35f
Alcalde de Reynosa pide justicia tras homicidio de regidor
publicidad

Últimas Noticias

G7wq_R1_WXEAA_6s_WJ_baca085dd3
Diputados aprueban prohibición total de vapeadores en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T164117_778_8626ed463b
EUA transfiere a México a 14 sentenciados por delitos federales
EH_UNA_FOTO_3bbfe5b9d6
Dialogan México y Estados Unidos por Tratado de Aguas
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×