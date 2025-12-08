Podcast
Tamaulipas

Reconoce Américo Villarreal trabajo del fiscal Irving Barrios

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la labor del fiscal Irving Barrios Mojica y dio la bienvenida a Jesús Eduardo Govea Orozco

  • 08
  • Diciembre
    2025

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presidió la ceremonia cívica de honores a la bandera en las instalaciones del 77.° Batallón de Infantería, donde reconoció el trabajo realizado por el fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica. 

“Es justo expresar nuestro reconocimiento a la labor del fiscal, gracias al doctor Irving Barrios Mojica por sus años de servicio, por el trabajo que realizamos en el marco de un total respeto institucional y compartiendo objetivos de justicia de paz y por lograr avances sustantivos en el combate a la impunidad y el establecimiento de un verdadero estado de derecho en Tamaulipas”, señaló. 

De igual manera saludó a Jesús Eduardo Govea Orozco, dándole una cordial bienvenida debido a que asume la misma responsabilidad a partir del próximo 16 de diciembre. 

“Y felicitamos su elección por el pleno legislativo estatal y nos sumamos a las altas expectativas de continuar y fortalecer el trabajo de esta institución, fundamental para nuestra convivencia y la transformación que tenemos en marcha en Tamaulipas”. 

Villarreal Anaya reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el valioso servicio que brindan en favor de la paz, la seguridad y la transformación actual que se vive en México y Tamaulipas.

“No olvidemos que la transformación verdadera no solo es económica y social, también es ética y moral, y todo esto es lo que está consolidando el humanismo mexicano y a nuestro México como un ejemplo mundial. En Tamaulipas vamos a la mitad del camino y el exhorto es que apretemos el paso cerrando este 2025 al máximo, con toda la potencia y con toda la entrega, y al mismo tiempo hagámoslo aprovechando esta temporada de fiestas decembrinas para estrechar nuestros lazos de fraternidad y amor hacia Tamaulipas y México”, dijo el gobernador de Tamaulipas.  

Villarreal Anaya estuvo acompañado de los titulares de los poderes legislativo y judicial, así como de representantes de las fuerzas federales y funcionarios del gabinete estatal.


