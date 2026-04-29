Avanza Monterrey en rehabilitación de vialidades rumbo al Mundial

Como parte de las labores realizadas ante la llegada del Mundial 2026, el Gobierno de Monterrey presentó este miércoles avances de los programas para rehabilitar las calles más importantes con el fin de mejorar la movilidad y orientación de los visitantes.

El alcalde Adrián de la Garza supervisó los avances de los programas “Vialidades Regias 2026” y “Modernización de señales elevadas mundialistas” sobre la lateral de avenida Gonzalitos y Fleteros.

Este punto constató la rehabilitación del 89% de los 90 mil metros cuadrados de pavimento que se proyectó atender en esta zona.

El presidente municipal aseguró que la meta es atender 40 avenidas principales y 120 arterias al interior de las colonias.

Dentro de las labores realizadas durante esta jornada nocturna, el edil verificó la instalación de un tablero informativo instalado sobre la lateral de avenida Gonzalitos en dirección norte, debido a que forma parte de las labores estipuladas para la justa mundialista.

El programa tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación de los usuarios y facilitar la orientación de turistas, con una inversión total de 19 millones de pesos.

Entre las vialidades contempladas para modernizar la señalización se encuentra: Constitución, Morones Prieto, Garza Sada, Gonzalitos y Fidel Velázquez.

En estas labores se encontraba el secretario de Obras Públicas Municipal, Nazario Pineda Osorio, quien confirmó que se cuenta con un avance general del 36%.

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