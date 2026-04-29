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Tamaulipas

Produce Jaumave cebollas gigantes, pero sufre problemas de venta

En el municipio de Jaumave, Tamaulipas, los agricultores han logrado cosechar cebollas de tamaño excepcional, llegando a pesar casi dos kilos por unidad

  • 29
  • Abril
    2026

Tamaulipas se mantiene como uno de los principales productores de cebolla a nivel nacional, con una aportación anual de entre 134 mil y 162 mil toneladas de acuerdo a datos oficiales, volumen que lo ubica de forma constante entre el tercero y quinto lugar del país. 

El rendimiento del estado supera la media nacional, alcanzando hasta 35 toneladas por hectárea cultivada.

Jaumave encabeza producción de cebollas gigantes en el altiplano tamaulipeco, donde el productor Luis Jorge Salas, quien por primera ocasión cultiva cebolla, logró una cosecha cuyo peso por unidad ha llegado a casi dos kilos. 

“Las condiciones climáticas, el tipo de suelo y el cuidado que se le brinda nos han permitido lograr esta cosecha de cebollas gigantes, porque ya sembramos anteriormente sandías con el mismo resultado, porque llegaban a pesar hasta 27 kilos”, comenta emocionado Luis Jorge. 

Variedades como blanca, morada y amarilla son producidas en este municipio y consideradas en la zona centro del estado, que junto con el norte y sur, contribuye de manera importante al volumen total estatal.

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El problema que señala este productor es la falta de comercialización, por lo que invita a los compradores a que lo contacten para hacer alianzas estratégicas a fin de lograr hacer llegar al consumidor este producto. 

El cultivo de cebolla se concentra en dos áreas estratégicas:  

  • Zona Sur: Aldama, González, Altamira, Mante, Xicoténcatl y Llera, con mayor tradición y volumen de cosecha.  
  • Zona Norte y Centro: Río Bravo, Reynosa, Abasolo, Soto la Marina y Jaumave, que aportan una parte significativa de la producción.

Gran parte de la producción abastece al mercado nacional, aunque un volumen importante se destina a la exportación hacia Estados Unidos, debido a la calidad y tamaño del producto.

Comercialización

Pese a los altos rendimientos y la calidad del producto, productores de Jaumave y otras regiones señalan que el principal problema es la comercialización. 

Factores como la fluctuación de precios, la falta de contratos directos y la dependencia de intermediarios afectan las ganancias de los agricultores, pese a que el Estado mantiene su liderazgo en el cultivo de la hortaliza.


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