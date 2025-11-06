Cerrar X
Esperan derrama de más de $200 mil millones en el Buen Fin

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, anunció que el Buen Fin 2025 generará más de 200 mil millones de pesos y contará con una app oficial

  • 06
  • Noviembre
    2025

Con una expectativa de más de $200 mil millones de pesos en derrama económica y un crecimiento proyectado del 15.7% respecto a 2024, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) anunció el arranque del Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, destacó en la conferencia matutina que este año participarán más de 200 mil negocios, consolidando al evento como la mayor fiesta comercial de México.

Captura de pantalla 2025-11-06 080100.png

App “El Buen Fin 2025” y compra segura

Entre las novedades de la edición, se lanzó la aplicación móvil “El Buen Fin 2025”, disponible desde el 13 de noviembre, que permitirá a los consumidores ubicar comercios participantes, verificar promociones reales y acceder a un mapa interactivo con filtros por categoría y opción de favoritos.

“El Buen Fin es más que descuentos; es una oportunidad para que el dinero se quede en nuestras colonias, con nuestra gente. Ese es el espíritu que le dio vida hace más de 15 años”, afirmó De la Torre.

El dirigente subrayó que el programa nació para impulsar la economía familiar, fortalecer el comercio local y fomentar la formalidad empresarial, pilares que mantienen su vigencia.

Captura de pantalla 2025-11-06 080213.png

Incentivos y celebración por el 15 aniversario

Como parte del 15 aniversario del Buen Fin, la Lotería Nacional lanzará un billete conmemorativo y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará su tradicional sorteo de consumidores y comercios, programado para el 5 de diciembre.

Además, se presentaron nuevas iniciativas como la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 y el programa “Viernes Muy Mexicano”, ambos enfocados en promover el consumo local durante todo el año.

Por su parte, la Concanaco reiteró que el Buen Fin 2025 busca no solo incentivar las ventas, sino también fortalecer la economía mexicana con una estrategia digital y comercial más incluyente y moderna.


