Coahuila

Llegan las rosas para los enamorados de Saltillo

Comerciantes locales confirmaron que los envíos de flores han llegado puntualmente a la región para garantizar el abasto durante el fin de semana del amor

  • 10
  • Febrero
    2026

A unos días de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, florerías y bodegas de flores en la ciudad de Saltillo ya se encuentran abastecidas con rosas, tulipanes, girasoles y diversas especies más, listas para atender la alta demanda que se registra cada año con motivo del 14 de febrero.

Comerciantes locales confirmaron que los envíos de flores han llegado puntualmente a la región para garantizar el abasto durante el fin de semana del amor.

Durante un recorrido por distintos establecimientos, encargados de florerías señalaron que, aunque este año las rosas presentan un ligero incremento en su precio, los costos se mantienen accesibles para los clientes.

Indicaron que los principales compradores continúan siendo los hombres, quienes adquieren arreglos florales para obsequiarlos a sus parejas, principalmente durante la noche del 13 de febrero y a lo largo del propio Día de San Valentín.

Asimismo, comerciantes destacaron que en estas fechas las jornadas laborales suelen extenderse hasta 24 horas continuas debido a la gran demanda, y se espera que este 2026 no sea la excepción.

Con buenas expectativas de venta y alta afluencia de clientes, floreros coinciden en que en Coahuila el romanticismo sigue vigente y el 14 de febrero continúa siendo una de las fechas más importantes del año para el sector.


Comentarios

