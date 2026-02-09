Podcast
Tamaulipas

Prevén 75,000 visitantes y derrama económica por Carnaval

Seguridad Pública y los Ángeles Verdes participarán en la vigilancia de recorridos carreteros para brindar atención y respaldo a visitantes

  • 09
  • Febrero
    2026

El Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, anunció que esperan una afluencia de 75,000 personas durante el fin de semana, cifra similar a la registrada el año pasado, con una derrama económica estimada en 23 millones de pesos, lo que representa un impulso relevante para la actividad turística y comercial.

¿Qué ocupación hotelera se prevé durante el fin de semana?

El funcionario señaló que se espera que la ocupación hotelera alcance al menos un 70 por ciento. Además, destacó que habrá puestos de comida con el objetivo de que la derrama económica beneficie a distintos sectores y fortalezca la actividad en diversos giros comerciales.

¿Cómo se coordinará la seguridad y vigilancia para los visitantes?

Hernández Rodríguez indicó que existe una coordinación con otras dependencias, entre ellas Seguridad Pública y los Ángeles Verdes, quienes participarán en la vigilancia de recorridos carreteros para brindar atención y respaldo a quienes transiten por la región durante estos días.


