Trump amenaza con bloquear puente que conectará con Canadá

Las tensiones entre Estados Unidos y Canadá continúan, y ahora, Donald Trump amenazó con bloquear un puente entre ambos países.

Y es que este lunes el mandatario estadounidense afirmó que impedirá la apertura del puente Gordie Howe, el cual conectará la ciudad de Ontario con Michigan.

"No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", escribió el mandatario en Truth Social, donde también anunció el inicio "inmediato" de negociaciones entre ambos países.

Esta declaración por parte de Trump se da en medio de las crecientes tensiones con Canadá por asuntos económicos y comerciales.

Además, el mensaje se produce después de que amenazara con imponer nuevos aranceles a Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos, después del reciente acercamiento de Ottawa a Pekín, incluido un acuerdo que permitirá la entrada anual de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense y la reducción de barreras arancelarias a exportaciones agrícolas canadienses hacia China.

La obra que conectará a ambas ciudades y cuya construcción supera los $4,000 millones de dólares, según el Departamento de Transporte, tendrá una extensión de 2,4 kilómetros y está destinada a convertirse en el puente atirantado más largo de América del Norte, además de ser una infraestructura clave para el comercio entre ambos países.

Durante los últimos meses, la relación entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha mostrado tensa y ha estado marcada por desacuerdos comerciales y políticas arancelarias.

A pesar de reuniones bilaterales recientes, Trump ha criticado con dureza los movimientos de Canadá hacia China y otras decisiones económicas, mientras Carney ha defendido la autonomía comercial de su país y buscado equilibrar sus relaciones con Estados Unidos y socios globales, lo que refleja un contexto diplomático delicado que complica aún más la apertura del puente.

