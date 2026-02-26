Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Programa de Electrificación en Tamaulipas no es electorero

El proveedor garantiza seis años de uso de las baterías y se estará dejando todo en regla para que los usuarios puedan acceder a ellas

  • 26
  • Febrero
    2026

El secretario de energía de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que el programa de electrificación en el estado no es un tema electorero, sino que tiene un sentido social profundo, ya que busca llevar el servicio de energía eléctrica al 100% de los tamaulipecos, incluyendo a quienes viven en comunidades apartadas.

“El programa de electrificación se gestó a partir de la información generada por las propias presidencias municipales, corroborando esos datos en territorio; porque venimos de un pasado doloroso donde las administraciones  decían llegar a todos lados pero no era así”, dijo el secretario. 

Ubican a más de 2,000 familias que requieren el servicio

Señaló que se han identificado a 2,179 familias que requieren del servicio y que se les proporcionará un kit que incluye energía para abastecer lámparas y un frigobar, gracias a la información proporcionada por los alcaldes de distintas corrientes políticas.

El funcionario informó que, según un censo, hay 8,700 familias en Tamaulipas que carecen de este servicio, pero que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un plan estratégico para cubrir estos polígonos con la red eléctrica para 2028.

El recurso para este proyecto, que asciende a 2.5 millones de pesos, fue producto del ahorro del Foro Energético realizado en Tampico, el cual fue autofinanciable con ingresos en el propio evento. 

De acuerdo a Walter Julián, el proveedor garantiza seis años de uso de las baterías y se estará dejando todo en regla para que los usuarios puedan acceder a ellas después de concluida la administración estatal. ‎


