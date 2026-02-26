Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

'En Tamaulipas ya no hay intocables', asegura Humberto Prieto

Humberto Prieto afirma que la decisión judicial abre la puerta para que el exgobernador responda ante la justicia sin privilegios

  • 26
  • Febrero
    2026

En Tamaulipas ya no hay intocables, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, tras la revocación de un amparo que beneficiaba al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y que, afirmó, pone fin al “blindaje” legal que lo mantenía fuera del alcance de la justicia.

El legislador señaló que la decisión judicial marca un momento importante para la entidad, al considerar que ahora el exmandatario deberá responder ante las autoridades por los señalamientos legales en su contra.

Prieto Herrera sostuvo que durante años Cabeza de Vaca permaneció protegido por resoluciones judiciales que impedían el avance de los procesos en su contra; sin embargo, dijo, con la resolución reciente se abre la puerta para que enfrente la justicia como cualquier ciudadano.

Indicó que este hecho envía un mensaje claro de que en Tamaulipas la ley debe aplicarse sin privilegios ni excepciones, independientemente del cargo que se haya ocupado.

El diputado también hizo un llamado a ciudadanos, empresarios y exfuncionarios que cuenten con información relacionada con presuntas irregularidades a presentarla ante las autoridades correspondientes, a fin de fortalecer las investigaciones.

Finalmente, afirmó que la entidad vive una nueva etapa en la que, aseguró, prevalecerá el estado de derecho y la rendición de cuentas.


