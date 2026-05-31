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Tamaulipas

Salvan a joven en riesgo de ahogamiento en Playa Bagdad

La rápida intervención de los cuerpos de apoyo permitió salvar la vida del joven, luego de varios minutos de riesgo en el mar

  • 31
  • Mayo
    2026

Un joven de 27 años, identificado como Aarón Venegas, originario de Reynosa, fue rescatado con vida luego de estar a punto de ahogarse en Playa Bagdad.

Los hechos se registraron en el lado norte del kilómetro 3, donde se reportó que el joven tenía dificultades para mantenerse a flote, lo que generó la movilización inmediata de voluntarios y personal de apoyo en la zona.

Para lograr su rescate, un lanchero ingresó al mar con su embarcación, mientras que otros rescatistas también se internaron en el agua para auxiliarlo. Una vez en la orilla, se le brindaron los primeros auxilios y se realizaron maniobras para evitar que continuara aspirando agua.

Fue trasladado al Hospital General de Matamoros

Tras ser estabilizado en el lugar, elementos de Protección Civil le proporcionaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Matamoros, donde permanece bajo atención médica.

La rápida intervención de los cuerpos de apoyo permitió salvar la vida del joven, luego de varios minutos de riesgo en el mar.


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