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Tamaulipas

Realiza Noroña extensa gira por cinco municipios de Tamaulipas

Para este domingo, la gira llegará a Tula, Bustamante y Jaumave con diversas asambleas y otras reuniones en espacios libres

  • 16
  • Mayo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, recibió en el puerto Jaib, al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, dentro de una gira que comprende asambleas en diversos municipios del Estado. 

La gira del senador denominada “En defensa de la soberanía” abarca asambleas en cinco localidades de la entidad tamaulipeca y arrancó este sábado 16 de mayo en Aldama, a las 11 de la mañana, con una asamblea informativa donde participó la comunidad. 

Además, en el municipio de El Mante será en el casino ganadero donde Fernández Noroña se reúna con la comunidad. 

La gira es extensa, abarcando Tula, Bustamante y Jaumave para mañana domingo con asambleas diversas en centros de reunión, salones y espacios libres. 

El encuentro que tuvo el gobernador de Tamaulipas con Gerardo Fernández Noroña fue antes de arrancar la gira, en un hotel de Tampico, donde el gobernador le dejó claro el trabajo que se ha realizado por la entidad a través de una reunión privada.

La intención de las asambleas es dialogar con la comunidad sobre temas diversos, entre ellos política y sociales, además de conocer las diversas problemáticas.


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