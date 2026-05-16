UAT otorga Doctorado Honoris Causa a David Kershenobich

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) confirió el Doctorado Honoris Causa al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud del Gobierno de México, en reconocimiento a una trayectoria marcada por aportes sobresalientes a la medicina, la investigación clínica y las políticas públicas de salud.

La ceremonia solemne se realizó en el Aula Magna del Centro Universitario Sur y fue encabezada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, junto con el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

La máxima distinción universitaria fue entregada como reconocimiento a décadas de trabajo del funcionario federal en áreas clave como la investigación médica, la formación de especialistas, el desarrollo clínico, el fortalecimiento institucional y la salud pública preventiva.

Durante el acto, el gobernador Américo Villarreal destacó que Kershenobich representa una de las figuras más relevantes de la medicina mexicana, con prestigio nacional e internacional.

Subrayó además que su vínculo con Tamaulipas, particularmente con Tampico, otorgó un significado especial a esta distinción.

Dámaso Anaya resalta visión social de la universidad

Por su parte, el rector Dámaso Anaya afirmó que este reconocimiento refleja el compromiso de la UAT con las grandes causas sociales, la excelencia académica y la formación ética de nuevas generaciones.

Señaló que las contribuciones del secretario de Salud han dejado una huella profunda en la medicina mexicana, especialmente en el fortalecimiento de instituciones y en la investigación científica aplicada al bienestar social.

Al recibir el Doctorado Honoris Causa, David Kershenobich expresó su gratitud a la comunidad universitaria y señaló que la distinción representa un compromiso renovado con la salud pública del país.

El funcionario destacó el valor emocional de recibir este reconocimiento en Tampico, ciudad fundamental en su desarrollo académico y personal.

En su mensaje, enfatizó la necesidad de impulsar una medicina más humana, la prevención como eje sanitario, la formación ética de médicos, el fortalecimiento del sistema universal de salud y recorre Facultad de Medicina de Tampico.

Previo a la ceremonia, el secretario federal visitó la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, donde constató el fortalecimiento de la infraestructura académica de la UAT.

Durante su recorrido observó áreas de:

Simulación clínica

Capacitación tecnológica

Prácticas médicas especializadas

Además, impartió la conferencia magistral “Sistema Universal de Salud de Nuestro País” ante estudiantes, docentes y profesionales del sector.





Comentarios