Lively y Baldoni incluirían a Taylor Swift en selección de jurado

Los equipos legales de Blake Lively y Justin Baldoni propusieron incluir preguntas sobre figuras públicas en el proceso de selección del jurado de su próximo juicio.

Entre los nombres mencionados destacan Taylor Swift y Ryan Reynolds, quienes podrían ser mencionados o incluso testificar durante el proceso legal.

Lista de preguntas para jurados

La propuesta incluye una pregunta específica: si los posibles miembros del jurado conocen a determinadas personalidades que podrían surgir durante el juicio.

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Además de Swift y Reynolds, la lista contempla a figuras como el comediante Hasan Minhaj, la actriz Jenny Slate, la escritora Colleen Hoover y Robyn Lively, hermana de Blake Lively.

No está claro si la pregunta se refiere a un conocimiento personal o simplemente a familiaridad pública, lo que podría complicar la selección de jurados debido a la notoriedad de estas figuras.

Aunque ambos equipos colaboraron en la lista de preguntas, persisten desacuerdos.

Un ejemplo es una pregunta relacionada con la percepción de las demandas: el equipo de Lively propone cuestionar si presentar una demanda implica que las acusaciones son válidas, mientras que el equipo de Baldoni busca enfocar la pregunta en casos donde una mujer acusa de acoso o discriminación, lo cual fue rechazado por considerarse sesgado por género.

Antecedentes legales del caso

El juicio está programado para iniciar el próximo mes, en medio de recientes resoluciones judiciales.

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Un juez desestimó previamente las acusaciones de acoso sexual y difamación presentadas por Lively contra Baldoni, decisión que fue interpretada de manera distinta por ambas partes.

El abogado de Lively, Michael Gottlieb, calificó el fallo como un revés temporal, mientras que el representante legal de Baldoni, Bryan Freedman, lo consideró una victoria significativa.

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Baldoni también solicitó excluir del juicio los testimonios de Colleen Hoover y Jenny Slate, argumentando que sus experiencias no serían relevantes o admisibles tras la decisión judicial.

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