Policía abate a atacante en metro de Nueva York

La policía de Nueva York abatió a un hombre que apuñaló al menos a tres personas en la estación Grand Central Terminal del metro, una de las más transitadas de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 horas locales en un andén del sistema de transporte, en pleno Manhattan.

De acuerdo con el alcalde Zohran Mamdani, el atacante portaba un machete y desobedeció las órdenes de los agentes para soltar el arma.

Al abalanzarse contra los policías, estos abrieron fuego, provocando su muerte en el lugar.

Víctimas fuera de peligro

Las tres personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde se reporta que se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades no han revelado la identidad del agresor ni de las víctimas.

El Departamento de Policía de Nueva York continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Según reportes preliminares, no existen indicios que apunten a un atentado terrorista.

El alcalde informó que se harán públicas las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados en el operativo.

Asimismo, agradeció la rápida intervención policial, al considerar que evitó un escenario de mayor violencia en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

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