Capacita Protección Civil NL en primeros auxilios psicológicos 

Con el objetivo de fortalecer la atención humana y el bienestar emocional tanto de la ciudadanía como del personal operativo, Protección Civil de Nuevo León, a través de su área de capacitación, impartió el curso de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

La jornada de preparación integral estuvo enfocada en dotar a las y los participantes de las herramientas necesarias para intervenir de manera oportuna en situaciones de crisis, ayudando a reducir la angustia inmediata, promover la regulación emocional y fortalecer las estrategias de afrontamiento ante eventos de alto impacto.

Una de las innovaciones de esta jornada fue la participación activa de integrantes del equipo de la Manada K9.

En esta ocasión, se contó con la intervención asistida de Mikaela, un binomio canino especializado en labores de soporte.

A través de dinámicas con Mikaela, los asistentes pudieron poner en práctica técnicas avanzadas de regulación emocional, ejercicios de respiración guiada, anclaje sensorial y esquemas de contención afectiva, elementos clave para recuperar la calma en momentos de tensión extrema.

De acuerdo con las autoridades: Con estas acciones se consolidan esquemas de respuesta integral en Nuevo León, priorizando la salud mental y la empatía en los protocolos de primera respuesta ante emergencias.

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