Gobernadora de Chihuahua debe aclarar caso de agentes de EUA: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que será la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien aclare el tipo de colaboración que estaban realizando los agentes de EUA que murieron en un accidente carretero el pasado fin de semana.

Esto al señalar que tanto la mandataria estatal como el titular de Seguridad Pública y el fiscal de la entidad deben explicar el acuerdo que establecieron con una agencia de seguridad de Estados Unidos, sin dar parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“La principal falla está en el gobierno estatal (de Chihuahua) que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”

Esto después de que la Junta de Coordinación Política del Senado diera a conocer la posibilidad de citar a comparecer a la gobernadora y al fiscal del Estado, César Jáuregui, ante las comisiones de Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la Cámara alta.

García Harfuch se reunirá con la gobernadora de Chihuahua

En tanto, Sheinbaum Pardo informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostendrá una reunión con María Eugenia Campos Galván, luego de que intentó comunicarse personalmente con la gobernadora, pero no logró concretar el diálogo previo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro se realizará de manera presencial en instalaciones federales, como parte del seguimiento a los hechos y para esclarecer las circunstancias en las que operaban los ciudadanos extranjeros.

'La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular… ya no hubo comunicación'

Sheinbaum defiende postura de su gobierno ante la Casa Blanca

En paralelo, la jefa del Ejecutivo respondió a señalamientos provenientes de la Casa Blanca, donde se cuestionó una supuesta falta de empatía por parte del gobierno mexicano tras la muerte de los agentes.

Rechazó esta versión y aseguró que su administración expresó condolencias desde el primer momento, tanto en público como en comunicación directa con autoridades estadounidenses.

'Lo primero que dije aquí en la mañanera fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses… primero está lo humano, la solidaridad con sus familias'

Añadió que esta postura responde a una “obligación moral y ética”, independientemente de cualquier otro factor.

Lee la nota completa: EUA pide empatía a Sheinbaum por muerte de agentes en México

Consejo de Seguridad instruirá a gobiernos estatales sobre colaboraciones

La Presidencia de la República instruyó al Consejo de Seguridad a emitir un comunicado para recordarles a los 32 mandatarios estatales el respeto que deben tener para cumplir con las leyes y la Constitución.

'Pedí al Consejo de Seguridad que enviaran un comunicado para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y, en particular, con el gobierno de los Estados Unidos'

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