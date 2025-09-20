Cerrar X
Reynosa encabeza cifras de desaparición con 2,817 personas

Tras un debate en redes sociales sobre la desaparición de una menor, un colectivo recordó que aún existen miles de familias en espera de respuestas

  • 20
  • Septiembre
    2025

El colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas" dio a conocer a través de sus redes sociales que esta ciudad ocupa el primer lugar estatal en desaparición, con un total de 2,817 personas reportadas como no localizadas hasta el mes de mayo de 2025.

La publicación surgió luego de que en redes sociales se generara un debate en torno a las condiciones de la desaparición de una menor de edad, hecho que motivó comentarios donde se pedía mayor información sobre el caso.

Ante ello, el colectivo llamó a no perder de vista la dimensión del problema y a recordar que detrás de las estadísticas existen miles de familias que aún esperan respuestas.

De acuerdo con la organización, más allá de un caso en particular, resulta preocupante que se minimicen las desapariciones y que se sugiera no difundir información por temor a generar alarma.

Señalaron que la realidad es que la mayoría de las mujeres y niñas que desaparecen no regresan a casa, lo que refleja la gravedad de la situación en la región.

Con estas cifras, Reynosa se mantiene como el municipio con mayor número de desapariciones en Tamaulipas, un fenómeno que colectivos y familiares de víctimas continúan visibilizando para exigir justicia y acciones efectivas de búsqueda por parte de las autoridades.


Comentarios

Etiquetas:
