Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26113580260141_c57da705cb
Escena

Maggie Gyllenhaal presidirá jurado en Festival de Cine de Venecia

La actriz liderará el jurado del 83.º Festival de Cine de Venecia, en donde se entregará el León de Oro el proximo septiembre

  • 23
  • Abril
    2026

La actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado de la competencia principal del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia a finales de este año. Los organizadores del festival anunciaron la selección el jueves.

Gyllenhaal, quien dirigió más recientemente “The Bride!” ("¡La novia!"), llevó su debut como directora, “The Lost Daughter” ("La hija oscura"), al festival en 2021. Su adaptación de la novela de Elena Ferrante, protagonizada por Jessie Buckley, Olivia Colman y Dakota Johnson, ganó ese año el premio al mejor guion del festival.

“Maggie Gyllenhaal encarna un recorrido artístico de una coherencia poco común, construido con el tiempo con inteligencia y valentía”, dijo Alberto Barbera, director del festival, en un comunicado. “Tenerla como presidenta de nuestro jurado significa poder contar con una voz autorizada e independiente”.

El jurado, que con el tiempo se completará con otras figuras de la comunidad cinematográfica internacional, es responsable de ver todos los títulos en competencia y asignar los premios, incluido el León de Oro. El año pasado, el jurado encabezado por Alexander Payne otorgó el máximo galardón a “Father Mother Sister Brother” ("Padre Madre Hermana Hermano"), de Jim Jarmusch, por encima de títulos como “Eojjeolsuga eobsda” ("La única opción"), de Park Chan-wook, “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, y “Frankenstein”, de Guillermo del Toro.

“Venecia siempre ha respaldado voces veraces y singulares, y me honra formar parte de la continuidad de esa tradición valiente y necesaria”, dijo Gyllenhaal en un comunicado. “No estaré juzgando, sino con curiosidad, admiración y entusiasmo”.

La 83.ª edición del festival se celebrará del 2 al 12 de septiembre. Los organizadores suelen anunciar la programación a finales de julio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_19_bed1e72791
Muere Karina Duprez, figura de las telenovelas mexicanas
escena_patricia_reyes_spindola_8f3704d04e
Patricia Reyes Spíndola incursiona en el cine gore
EH_DOS_FOTOS_100_bfb8479fed
'Elden Ring' llegará al cine en 2028 con Kit Connor
publicidad

Últimas Noticias

image_f38f096333
Denuncian fraude millonario en proyecto Chinatown
Whats_App_Image_2026_04_24_at_3_50_46_PM_ca138fbe24
Anuncia SENASICA acciones en Tamaulipas contra gusano barrenador
IMG_4691_a64758c33b
Instalarán 65 validadores en transporte público de Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
EH_CONTEXTO_25_b859d9d3ee
Dennis te Kloese: ¿El próximo presidente deportivo de Rayados?
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
publicidad
×