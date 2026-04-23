Maggie Gyllenhaal presidirá jurado en Festival de Cine de Venecia

La actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado de la competencia principal del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia a finales de este año. Los organizadores del festival anunciaron la selección el jueves.

Gyllenhaal, quien dirigió más recientemente “The Bride!” ("¡La novia!"), llevó su debut como directora, “The Lost Daughter” ("La hija oscura"), al festival en 2021. Su adaptación de la novela de Elena Ferrante, protagonizada por Jessie Buckley, Olivia Colman y Dakota Johnson, ganó ese año el premio al mejor guion del festival.

“Maggie Gyllenhaal encarna un recorrido artístico de una coherencia poco común, construido con el tiempo con inteligencia y valentía”, dijo Alberto Barbera, director del festival, en un comunicado. “Tenerla como presidenta de nuestro jurado significa poder contar con una voz autorizada e independiente”.

El jurado, que con el tiempo se completará con otras figuras de la comunidad cinematográfica internacional, es responsable de ver todos los títulos en competencia y asignar los premios, incluido el León de Oro. El año pasado, el jurado encabezado por Alexander Payne otorgó el máximo galardón a “Father Mother Sister Brother” ("Padre Madre Hermana Hermano"), de Jim Jarmusch, por encima de títulos como “Eojjeolsuga eobsda” ("La única opción"), de Park Chan-wook, “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, y “Frankenstein”, de Guillermo del Toro.

“Venecia siempre ha respaldado voces veraces y singulares, y me honra formar parte de la continuidad de esa tradición valiente y necesaria”, dijo Gyllenhaal en un comunicado. “No estaré juzgando, sino con curiosidad, admiración y entusiasmo”.

La 83.ª edición del festival se celebrará del 2 al 12 de septiembre. Los organizadores suelen anunciar la programación a finales de julio.

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