accidente_secretaria_de_bienestar_tamaulipas_bfe19a6426_8f1e2da460
Tamaulipas

Secretaria del Bienestar sufre volcadura en Tamaulipas

Bomberos y paramédicos del municipio de Linares acudieron al lugar del accidente para brindar el protocolo de primeros auxilios a la secretaria y a su familia

  • 26
  • Diciembre
    2025

La titular de la secretaría de bienestar social de Tamaulipas, Silvia Casas González, sufrió un aparatoso accidente este viernes en el municipio de Linares, Nuevo León.

El accidente vial sucedió en el kilómetro 140 de la carretera Nacional Cd-Victoria-Monterrey dentro del ejido La Retama, durante el accidente la funcionaria de bienestar venía acompañada de su familia y de su esposo Javier Garibaldi quien mientras venían transitando en la carretera, el coche se impactó de frente con otro vehículo provocando la volcadura.

Elementos de bomberos y paramédicos del municipio de Linares acudieron al lugar del accidente para brindar el protocolo de primeros auxilios a la secretaria y a su familia, como también hacia las personas del otro vehículo involucradas en el accidente.

Casas González y su familia fueron trasladados al Hospital General de Linares, donde permanecen bajo observación de los médicos y personal de salud de la institución.

Según fuentes cercanas, la secretaria se encuentra estable y fuera de peligro junto a su familia. 


