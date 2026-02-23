Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_23_T134932_163_0a75fe1220
Tamaulipas

Seguridad afirma que fueron más de 20 bloques en cinco municipios

El funcionario estatal dijo que se registraron más de 30 bloqueos; no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales

  • 23
  • Febrero
    2026

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que se registraron más de 30 bloqueos por parte de un grupo delincuencial en los municipios de Reynosa, Díaz, Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y San Fernando, acciones que se efectuaron en “solidaridad” con el cartel Jalisco Nueva Generación, a raíz de los acontecimientos en donde fuerzas federales, abatieron a Nemesio Oseguera “El Mencho”.

El funcionario estatal dijo que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Cabe señalar que ante esta situación de riesgo, algunas empresas y tiendas departamentales cerraron sus puertas, priorizando la seguridad de sus trabajadores y clientes.

Además, en la central de autobuses de Ciudad Victoria, se cancelaron las salidas con rutas hacia la zona fronteriza, principalmente hacia Reynosa y Matamoros. Mientras esto sucede, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, aseguró que no hay suspensión de clases y todo transcurre de manera normal  en los planteles educativos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ronald_johnson_embajador_30b9267c49
Arriba embajador de EUA en México para reunión con Presidenta
EH_DOS_FOTOS_26_64838cb613
Atacan a alcaldesa de Bacanora; muere su hijo
IMG_6424_e4dd3f5074
Cancelan participación de expositor en Fiestas Mexicanas
publicidad

Últimas Noticias

proponen_prohibir_uniones_edades_tempranas_e11ac037c7
Proponen prohibir uniones tempranas de menores de edad
deudores_alimenticios_claudia_caballero_itzel_castillo_7f36341966
Buscan poner candados patrimoniales a deudores alimentarios
ronald_johnson_embajador_30b9267c49
Arriba embajador de EUA en México para reunión con Presidenta
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×