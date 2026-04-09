Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_8251_44e6e9a5bc
Tamaulipas

Señalan vecinos de Matamoros aumento de inseguridad

Dos robos durante la mañana de este jueves pusieron en alerta a la comunidad, que pide combatir la delincuencia sufrida por negocios locales

  • 09
  • Abril
    2026

La mañana del jueves se registraron dos robos en distintos puntos de Matamoros, lo que vuelve a encender la alerta entre la ciudadanía ante el incremento de hechos delictivos.

El primer hecho ocurrió en una farmacia ubicada en el fraccionamiento Palmares, donde personas desconocidas ingresaron para cometer el robo. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el monto de lo sustraído ni sobre posibles responsables detenidos.

Minutos más tarde, se reportó un segundo robo sobre la avenida Sexta, esta vez en una tienda de conveniencia. Durante el incidente, la cajera fue agredida físicamente, por lo que tuvo que ser trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica. Hasta ahora, se desconoce su estado de salud.

Con estos hechos, suman ya varios robos registrados en la ciudad en fechas recientes, y tan solo este jueves se contabilizan dos casos, lo que refleja que la inseguridad y la delincuencia continúan siendo una preocupación constante para los habitantes de Matamoros.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos incidentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

filas_camiones_centro_nochebuena1_869ba043ad
Seguridad estatal analiza alza en cifras de robo a camiones
postes_2026_76e134ed79
Señalan que postes ladeados en Matamoros son de la CFE
frio_lluvia_nublado_monterrey_nuevo_leon_3c904e587a
Se registran cambios en el clima y granizo en zona carretera
publicidad

Últimas Noticias

H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
Operativo_Profepa_Conanp_OAX_001_6b7fce2f45
Realiza Profepa operativos en 41 áreas naturales protegidas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×