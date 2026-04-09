Señalan vecinos de Matamoros aumento de inseguridad

La mañana del jueves se registraron dos robos en distintos puntos de Matamoros, lo que vuelve a encender la alerta entre la ciudadanía ante el incremento de hechos delictivos.

El primer hecho ocurrió en una farmacia ubicada en el fraccionamiento Palmares, donde personas desconocidas ingresaron para cometer el robo. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el monto de lo sustraído ni sobre posibles responsables detenidos.

Minutos más tarde, se reportó un segundo robo sobre la avenida Sexta, esta vez en una tienda de conveniencia. Durante el incidente, la cajera fue agredida físicamente, por lo que tuvo que ser trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica. Hasta ahora, se desconoce su estado de salud.

Con estos hechos, suman ya varios robos registrados en la ciudad en fechas recientes, y tan solo este jueves se contabilizan dos casos, lo que refleja que la inseguridad y la delincuencia continúan siendo una preocupación constante para los habitantes de Matamoros.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos incidentes.

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