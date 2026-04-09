Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
postes_2026_76e134ed79
Tamaulipas

Señalan que postes ladeados en Matamoros son de la CFE

Municipio de Matamoros explicó que postes ladeados son en su mayoría de CFE o Telmex y detalló tiempos de atención según la instancia responsable

  • 09
  • Abril
    2026

Luego de múltiples reportes ciudadanos por postes inclinados en distintos sectores de Matamoros, autoridades municipales aclararon que la mayoría de estas estructuras no pertenecen al sistema de alumbrado público, sino a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Autoridades explican responsabilidad de los postes

El secretario de Servicios Públicos Municipales, César Reyes, explicó que aunque varios de estos postes cuentan con luminarias, esto no significa que sean responsabilidad directa del municipio, ya que su estructura, cimentación y mantenimiento corresponden a otras instancias, como la CFE o incluso empresas de telecomunicaciones como Telmex.

Postes con luminarias no siempre son municipales

“El hecho de que tengan una lámpara no quiere decir que es de alumbrado público”, señaló el funcionario, al detallar que cuando se trata de postes con líneas de alta tensión, estos son propiedad de la CFE. Asimismo, indicó que en el caso de postes de madera con cableado telefónico, también se requiere autorización de compañías como Telmex para poder instalar luminarias.

Postes que sí corresponden al municipio

Por otro lado, precisó que los postes que sí son responsabilidad del municipio son aquellos de aluminio que cuentan exclusivamente con lámparas de alumbrado público.

Tiempos de atención varían según la instancia

En cuanto a la atención de reportes, Reyes reconoció que las reparaciones de postes pertenecientes a la CFE suelen tardar más tiempo, mientras que los casos que competen al municipio se atienden conforme se reciben, con un plazo aproximado de entre 15 y 20 días.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

protestan_matamoros_luz_9427db518f
Vecinos protestan por falta de luz y la restablecen horas después
IMG_8251_44e6e9a5bc
Señalan vecinos de Matamoros aumento de inseguridad
Whats_App_Image_2026_04_07_at_8_06_09_PM_889fc39214
Comparecen secretarios por crisis laboral y turismo médico
publicidad

Últimas Noticias

H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
Operativo_Profepa_Conanp_OAX_001_6b7fce2f45
Realiza Profepa operativos en 41 áreas naturales protegidas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×