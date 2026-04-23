Bombardeos al sur de Líbano dejan tres muertos pese a tregua

Al menos tres personas perdieron la vida este jueves a causa de los bombardeos registrados al sur de Líbano.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, tres personas perdieron la vida a causa de una agresión registrada en el distrito de Nabatieh, una de las zonas más golpeadas por los bombardeos israelíes desde el estallido de la guerra.

Otras dos personas resultaron heridas, incluido un niño en Bint Jbeil, una zona cercana a la frontera con Israel y donde se están librando enfrentamientos con el grupo Hezbolá.

Tras una reunión de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo.

Israel y Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones en EUA

Representantes de Israel y Líbano sostendrán este jueves una segunda ronda de negociaciones en Washington, con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto en el sur libanés, confirmó el gobierno de Estados Unidos, que funge como mediador.

El encuentro se llevará a cabo en el Departamento de Estado y contará con la participación de los embajadores de ambos países, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, en lo que representa un nuevo intento por encauzar el diálogo entre dos naciones sin relaciones diplomáticas.

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