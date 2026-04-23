Wall Street abre rojo con mirada puesta sobre Irán

Wall Street abrió este jueves en rojo, después de que sus inversionistas se enfocaran en el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, así como en los resultados trimestrales de varias empresas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.40% hasta 49,294 unidades

: baja 0.40% hasta 49,294 unidades S&P 500 : baja 0.15% hasta 7,126 unidades

: baja 0.15% hasta 7,126 unidades Nasdaq: baja 0.26% hasta 24,592 unidades

Las acciones en la Bolsa de Nueva York se movilizaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que extendería el alto el fuego con Irán hasta que presente una propuesta de acuerdo "sea cual sea el resultado".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, se destacaron las pérdidas de la empresa de software ServiceNow con una caída del 15%, así como la tecnológica IBM con un 11.7%, debido a que los resultados decepcionaron a los inversionistas.

También el fabricante de vehículos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, caía un 1%, después de que se registrara un beneficio neto de 477 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.

Por su parte, la aerolínea estadounidense American Airlines subía un 4.6 % después de informar de que obtuvo unos ingresos récord de $13,900 millones de dólares en el primer trimestre.

La empresa rebajó sus previsiones de beneficios para 2026 en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Medio Oriente.

El oro bajó 0.2% hasta cotizar los $4,743 dólares por onza, mientras que la plata perdía 2.5% con $75.97 dólares.

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