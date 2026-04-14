Socavón y fuga de drenaje persisten desde hace 5 años en Reynosa

A casi cinco años de haberse intentado reparar una fuga de aguas negras sobre la calle Zacatecas, en la colonia Unidad Obrera, vecinos y comerciantes continúan enfrentando una problemática que no ha sido resuelta de fondo, generando riesgos constantes para quienes transitan por la zona.

De acuerdo con reportes recabados en el lugar, las intervenciones realizadas por las autoridades han sido únicamente temporales, logrando contener parcialmente el flujo de aguas residuales, pero dejando expuesto un socavón en plena vialidad.

Esta condición ha derivado en múltiples accidentes, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el hueco queda cubierto por el agua y se vuelve prácticamente invisible para automovilistas y peatones.

La problemática no es reciente, ya que el daño en la infraestructura ha persistido por varios años sin que se lleve a cabo una reparación integral, evidenciando la falta de una solución definitiva por parte de las instancias correspondientes.

Además del riesgo vial, la fuga de drenaje genera constantes olores desagradables, afectando tanto a quienes habitan en el sector como a los comercios ubicados en la zona.

El punto afectado se localiza en una vialidad con alta circulación, al conectar áreas comerciales y habitacionales, lo que incrementa la exposición al peligro y agrava las afectaciones diarias.

Ante este escenario, los habitantes hacen un llamado urgente a las autoridades, en particular al organismo operador del agua, para que se realice una intervención completa que elimine el problema de raíz y garantice condiciones seguras para la población.

En voz de los afectados, la problemática refleja años de omisión y soluciones incompletas que no han logrado resolver el origen del daño.

“Tiene años y vienen y destapan, pero se vuelve otra vez a taponear y es una batalla de todo el tiempo, y luego la peste que está horrible, es drenaje y yo entiendo que hay ese problema, pero arreglar y tapar y que quede bien, que no haya esa problemática, porque los carros han caído ahí en donde al dar la vuelta caen en el hoyo”, expresó Blanca Guerrero, vecina del sector.

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