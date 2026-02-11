Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas garantiza suministro de agua para consumo humano

Después del paso de la tormenta tropical Barry, presas aseguran abasto urbano; norte alerta por Amistad y Falcón en mínimos, Vicente Guerrero al 70%

El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, aseguró que el estado de Tamaulipas garantiza el suministro de agua para consumo humano, destacando que la situación hídrica se mantiene favorable en las zonas centro y sur gracias a los volúmenes recuperados tras la tormenta tropical "Barry". Esto ha permitido contar con una buena disponibilidad de agua.

En cuanto al abastecimiento para consumo humano, Quiroga Álvarez explicó que el volumen almacenado en las presas de Tamaulipas está destinado prioritariamente al uso público urbano, garantizando que el suministro de agua potable para la población no se encuentra en riesgo. 

Sin embargo, el secretario advirtió sobre la situación hídrica en el estado, señalando que se mantiene un monitoreo constante ante la sequía que afecta a la región y las precipitaciones por debajo del promedio desde noviembre. Esto ha llevado a una evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua, donde la zona norte enfrenta un panorama complejo debido a los bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales.

Situación actual de los vasos lacustres: 

  • Presa La Amistad: poco más del 5%
  • Presa Falcón: por encima del 2%, niveles históricamente bajos
  • Presa Vicente Guerrero: 70%

“Este volumen no representa riesgo de desabasto para la zona centro del estado. En contraste con la demanda de agua que requiere la población, tenemos un superalmacenamiento en la presa Vicente Guerrero”, concluyó Quiroga Álvarez.


