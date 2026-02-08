Podcast
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo

De acuerdo con NBC, su show reunió 135,4 millones de espectadores, superó a Kendrick Lamar y marcó un hito latino; también destacó su look de Zara

  • 08
  • Febrero
    2026

Bad Bunny realmente hizo historia, pues además de convertirse en el primer artista latino en presentar el show del medio tiempo del Super Bowl, también logró el hito de ser el más visto de todos los tiempos.

Y es que, de acuerdo con la cadena de noticias NBC, el show del cantante puertorriqueño logró una audiencia de 135,4 millones de espectadores, superando el espectáculo del Super Bowl 59 en 2025 de Kendrick Lamar, quien en ese momento se convirtió en el más visto de la historia con 133,5 millones de vistas.

Los shows de medio tiempo más vistos

De acuerdo con la revista Billboard, estas son las presentaciones más vistas durante la final de la NFL:

  1. Kendrick Lamar en 2025 con 133,5 millones de vistas.
  2. Usher en 2024 con 123,4 millones de vistas.
  3. Rihanna en 2023 con 121 millones de vistas.
  4. Katy Perry en 2015 con 121 millones de vistas.
  5. Lady Gaga en 2017 con 117,5 millones de vistas.
  6. Coldplay en 2016 con 115,5 millones de vistas.
  7. Bruno en 2014 con 115,3 millones de vistas.
  8. Madonna en 2012 con 114 millones de vistas.
  9. Beyoncé en 2013 con 110,8 millones de vistas.
  10. Black Eyed Peas en 2012 con 110,2 millones de vistas.

Bad Bunny deslumbra con atuendo de Zara

El atuendo blanco de Bad Bunny en el Super Bowl fue diseñado por la marca española Zara, según informó Vogue.

El look del cantante puertorriqueño consistió en dos piezas monocromáticas que incluían camisa con cuello y corbata al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas.

Este atuendo fue acompañado de un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet, con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita.

La boda vista en el medio tiempo sí fue real

Durante el espectáculo de medio tiempo, además de la escenografía, recreando un pequeño Puerto Rico y de representar algo muy latino, como lo son los niños durmiendo en las sillas durante las fiestas, se pudo apreciar una boda, la cual, según el representante de Bad Bunny, fue totalmente real.


