Escasez de combustible ahonda la crisis en Cuba

La rutina diaria en Cuba se encuentra prácticamente detenida a raíz de una ofensiva del gobierno de Estados Unidos para impedir que la isla importe petróleo, una estrategia que ha provocado críticas internacionales y advertencias de que la administración de Donald Trump estaría empujando al país hacia una crisis humanitaria sin una salida clara.

El Washington Post reportó que, ante la escasez de combustible, las autoridades cubanas han comenzado a racionar el suministro, limitar el transporte público y suspender empleos. Las escuelas redujeron sus horarios, las familias tienen dificultades para adquirir productos básicos como leche o pollo y las estaciones de servicio registran largas filas de espera.

Países lo dejan solo

El sector turístico, uno de los pilares de la economía cubana, también se ha visto gravemente afectado. Varios hoteles frecuentados por visitantes extranjeros han empezado a cerrar debido a los apagones constantes, reubicando a los huéspedes restantes en otros establecimientos, según informó una agencia rusa de turismo.

Con más de 4,000 turistas rusos aún en la isla, la aerolínea estatal Aeroflot, respaldada por el gobierno de Moscú, anunció restricciones en sus operaciones y el envío de vuelos sin pasajeros para repatriar.

Por su parte, Air Canada, que señaló tener alrededor de 3,000 clientes en Cuba, comunicó la suspensión de sus vuelos hacia el país debido a la falta de combustible. Otras aerolíneas indicaron que, por ahora, cargarán combustible en islas vecinas antes de operar hacia Cuba.

El rápido empeoramiento de la situación ocurre después de que la administración Trump impusiera el bloqueo petrolero el mes pasado. El último cargamento de crudo llegó a la isla el 9 de enero desde México. Además, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

La orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” y advirtió sobre la imposición de nuevos aranceles a cualquier nación que suministre petróleo a la isla.

¿Qué opciones tiene Cuba?

1. Profundizar reformas económicas internas

Ventajas:

• Genera actividad económica interna sin depender de turismo o petróleo

• Reduce mercado negro y corrupción

• Aumenta empleo y recaudación

Riesgo:

• Debilita el control central del Estado

• Aumenta desigualdades visibles (algo que el discurso ofi cial rechaza)

2. Apostar fuerte por remesas y emigración “productiva”

Ventajas:

•Entrada rápida de divisas

• No requiere reformas profundas inmediatas

Riesgo:

• Aumenta dependencia externa

• Profundiza desigualdad entre quienes reciben remesas y quienes no

• Vacía al país de capital humano

3. Buscar nuevos aliados energéticos y fi nancieros

Ventajas:

• Petróleo subsidiado o

créditos blandos

• Intercambio geopolítico (puertos, apoyo diplomático)



Riesgo:

• Genera dependencia política fuerte

• Soluciones parciales y temporales

4. Reorientar el turismo

Ventajas:

• Incentiva nuevas

opciones económicas

• Atrae a distintos sectores con turismo médico, estudiantil o científico

Riesgo:

• Competencia fuerte en el Caribe

• Podría fracasar el proyecto y solo tendrán pasivos

5. Ajustes drásticos del gasto estatal (la opción más dolorosa)

Ventajas:

• Macroeconomía más sana para atender solo los temas prioritarios

Riesgo:

• Aumento de pobreza y protestas

• Mayor presión social y migratoria

• Pérdida de apoyo social

6. Negociar con EUA

Ventajas:

• Apertura política

• Garantías legales y económicas

• Posible acceso a créditos del FMI o Banco Mundial

Riesgo:

• Posible derrocamiento de Díaz-Canel

• Alto costo simbólico para el régimen

Comentarios