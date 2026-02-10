DIF Estatal brinda atención audiológica en el penal de Victoria

La procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Tamaulipas, Astrid Lorena Pazzi Martínez, informó que en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria, se brindó atención a 45 hombres y una mujer que manifestaron presentar afectaciones en su salud auditiva.

“Este tipo de campañas permiten conocer el estado general de salud auditiva, prevenir y atender afectaciones a esta, incluyendo aquellas que no presentan síntomas, así como determinar el número de pacientes que requieren un aparato, el cual podrá solicitarse a través del propio instituto”, señaló.

En seguimiento a la jornada de bienestar e inclusión para adultos mayores celebrada en el CEDES de la capital del estado, personal del Sistema DIF Tamaulipas realizó una campaña de evaluaciones por parte de profesionales en audiología dirigida a personas de 60 años en adelante.

Estas acciones continuarán en el resto de los penales de Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para garantizar el bienestar de este sector, principalmente, en un contexto de reclusión.

Comentarios