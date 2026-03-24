Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
12d654b5_fa32_4713_887e_7cb4cb096ddc_55deeed0de
Tamaulipas

Trasladan liquidación de XB Fulfillment por seguridad

La decisión se tomó luego de que la tarde del lunes se registraran disturbios en las inmediaciones de la planta, donde personas encapuchadas se presentaron

  • 24
  • Marzo
    2026

Luego de varios días de paro laboral e inconformidades, un promedio de 600 trabajadores de la empresa maquiladora XB Fulfillment iniciaron el proceso de pago de sus liquidaciones, el cual fue trasladado a una sede alterna para garantizar su seguridad.

La decisión se tomó luego de que la tarde del lunes se registraran disturbios en las inmediaciones de la planta, donde personas encapuchadas se presentaron en el lugar, generando un riesgo tanto para la integridad de los empleados como para los recursos económicos que estaban siendo entregados.

9ed4cb39-66d4-4908-a7c9-fa615853c968.jpeg

Ante esta situación, se habilitó un salón del hotel El Camino como punto de atención, donde desde este martes se está citando a los trabajadores por horarios escalonados para llevar a cabo la firma y entrega de sus finiquitos.

De acuerdo con los propios trabajadores, el proceso de liquidación se está realizando conforme a la ley, bajo la supervisión de personal de seguridad privada, así como de autoridades de la Secretaría del Trabajo y representantes sindicales.

Se informó que el proceso contempla a alrededor de 600 empleados y se mantendrá vigente hasta el próximo jueves, con el objetivo de brindar orden y certeza a todos los involucrados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_25_at_7_25_01_PM_3b5e591c3a
DIF Victoria abrirá albercas gratuitas en Semana Santa
Whats_App_Image_2025_12_03_at_4_42_52_PM_eb5ccdf493
Presentan actividades de Semana Santa en Ciudad Victoria
Captura_de_pantalla_2026_03_25_180833_eaaea0d1ff
Refuerzan seguridad tras riña en General Cepeda
publicidad

Últimas Noticias

ninos_regios_acogen_seleccion_irak_e047e2586d
Estudiantes regios arropan a Selección de Irak ante Mundial 2026
INFO_7_DOS_FOTOS_ee4dcafaab
México afina detalles previo al amistoso contra Portugal
AP_26067422259200_a7294574b2
Afirma EUA haber atacado 10,000 objetivos en Irán
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
IMG_7012_093e598e11
Aprueban nueva ley educativa; refuerzan inclusión
publicidad
×