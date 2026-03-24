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Internacional

Drones impactan un tanque de combustible en aeropuerto de Kuwait

El ataque ocasionó la explosión de un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional, el cual provocó un incendio. No se reportaron victimas

  • 24
  • Marzo
    2026

Este miércoles (tiempo local), se reportó un ataque en contra de un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que derivó en un incendio en la zona.

De acuerdo con el portavoz oficial de la Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait, Abdullah Al Rajhi, los informes preliminares señalan que los daños, ocasionados por varios drones, fueron únicamente a estructuras y no se reportan víctimas mortales.

Tras esto, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y enviaron a los bomberos y otros organismos especializados para apagar el incendio mientras continúa la presencia de las autoridades en la zona.

Las circunstancias del suceso siguen bajo investigación; sin embargo, el de este miércoles se suma a una serie de incidentes registrados en aeropuertos e infraestructuras estratégicas del Golfo en el contexto de la escalada vinculada a la guerra en Irán.

Y es que este no es el primer ataque en contra de un aeropuerto, pues en las últimas semanas Dubai ha registrado ataques de este tipo, entre ellos un ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional que dejó heridos y obligó a reforzar la seguridad.

Asimismo, las operaciones aeroportuarias llegaron a suspenderse temporalmente a inicios de marzo ante amenazas de misiles y drones, mientras que otros ataques posteriores provocaron incendios, interrupciones de vuelos y daños en infraestructuras cercanas.


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