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Tamaulipas

Realizan encuentro deportivo de atletismo en CAM de Reynosa

El personal educativo del Centro de Atención Múltiple María Zuno, en la ciudad de Reynosa, llevó a cabo un encuentro deportivo con competencias de atletismo

  • 24
  • Marzo
    2026

El Centro de Atención Múltiple “María Esther Zuno” realizó un encuentro de atletismo en Reynosa, donde alumnos participaron en carreras de 50 y 100 metros, destacando su talento y disciplina. En el marco del mes de la educación especial, padres y docentes acompañaron con emoción cada logro, resaltando que estos triunfos son resultado del trabajo en equipo y el constante apoyo familiar.

El personal educativo del Centro de Atención Múltiple “María Esther Zuno”, en la ciudad de Reynosa, llevó a cabo un encuentro deportivo con competencias de atletismo. En la jornada se incluyeron carreras de 50 y 100 metros, destacando el talento y desempeño de los alumnos participantes.

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En el marco del mes de la educación especial, estas actividades representan una oportunidad para visibilizar a los atletas, muchos de los cuales han logrado destacar como campeones en distintas competencias a nivel regional.

Elizabeth de la Cruz Arredondo. Directora de Centro de Atención Múltiple.

“Muchos de nuestros alumnos ya han pasado por el María Esther Zuno, han competido en atletismo, en tenis de Meza, y en muchos más, tenemos muchos exalumnos medallistas de para olimpiadas, claro que sí”

Cada esfuerzo de los menores es respaldado por sus padres de familia, quienes los acompañan en su proceso de formación. Desde las gradas, compartieron la emoción de verlos competir, reconociendo el trabajo constante que implica llevarlos a sus terapias y apoyarlos en su desarrollo deportivo.

Luis Aguilar. Padre de Familia

“Un logro más en el camino de mi niño, me emociona bastante, hay que seguirlo apoyando y con el apoyo de Dios hay que seguir apoyándolo”

Maite Galindo. Madre de familia.

“Mucha emoción, trabajo para que mi niño lo lograra, estamos muy felices de lo que es capaz, aquí estamos toda su familia para apoyarlo en lo que él decida, está su abuela, su madrina, su papá y yo a su mamá”

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En el marco del mes de la educación especial, activistas sociales y empresas particulares se sumaron a este tipo de iniciativas, con el objetivo de dar mayor visibilidad a la inclusión. Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad y al sector empresarial local para integrarse a estas actividades y fortalecer el apoyo a este sector de la población.

Margarita Nazaret. Maestra de educación especial.

“Este tipo de eventos es muy importante para los niños, porque le sirve mucho para la socialización con otros niños, para que vean que no nada más son sus hijos, los que presentan este tipo de condición, que hay muchos niños igual y que todos tienen las mismas oportunidades para salir adelante”


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