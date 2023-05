Anuncia Elon Musk chat de voz y video para Twitter

Tal parece que el empresario Elon Musk quiere competir con WhatsApp.

Y es que este martes anunció a través de su cuenta de Twitter nuevas funciones para Twitter que se asemejan a las que brinda la aplicación de mensajería.

De acuerdo con Musk, este miércoles 10 de mayo hará el lanzamiento de mensajes encriptados V1.0, lo que hará más seguras las conversaciones.

Pero eso no es todo, también reveló que próximamente los usuarios podrán enviar mensajes de voz y video a cualquier persona en la plataforma.

El empresario aseguró que de esta forma los internautas podrán hablar con personas en cualquier parte del mundo sin necesidad de dar su número de teléfono.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…