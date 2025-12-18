Podcast
Deportes

Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026

En horas recientes ha trascendido que 'La Pandilla' ya realizó la compra del mexicano Alonso Aceves, quien llegaría de Pachuca por 4,5 millones de dólares

  • 18
  • Diciembre
    2025

Todo apunta a que Rayados ya tiene su primer refuerzo para el Clausura 2026.

Pues en las últimas horas ha comenzado a trascender que el Club de Futbol Monterrey traerá directamente desde Pachuca a Alonso Aceves.

Diversos medios han reportado que "La Pandilla" ya realizó la compra del pase de Aceves, quien llegaría desde la Bella Airosa por un monto de 4,5 millones de dólares y dará un contrato a largo plazo.

El defensor de 24 años llegó a Pachuca en 2020 y en julio de 2022, mediante préstamo, se marchó a Real Oviedo. Para el Clausura 2023 volvió a Tuzos, pero en marzo de ese año fue a Chicago Fire de la MLS. 

Para 2024, Aceves hizo su regreso a la Liga MX con el cuadro hidalguense, con quienes levantó la ‘Concachampions’, el Derby de las Américas y la Copa Challenger en la Copa Intercontinental. 

Durante el Apertura 2025, el futbolista disputó mil 465 minutos en 17 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias con los Tuzos. 


