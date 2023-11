¡Cuidado! Dispositivos de tu hogar inteligente te espían

De acuerdo con un estudio realizado por centros de investigación de datos y universidades internacionales, advierten que la comunicación dentro de un hogar inteligente lleva a un riesgo del que la mayoría de las personas no está consciente.

Ya que mantener un ambiente de electrodomésticos, sistemas de entretenimiento, de iluminación y asistentes virtuales conectados entre sí dentro de los hogares implica un alto riesgo de espionaje y recopilación de información privada.

Según el artículo publicado en la Association For Computing Machinery, encontraron que en el ambiente de un hogar inteligente existen vulnerabilidades en cuanto a la seguridad de la información.

El equipo de investigadores analizó el tráfico de una red doméstica y posteriormente verificaron las amenazas asociadas a la ciberseguridad.

Con una recolección invisible, los datos pueden ser interpretados para mostrar las conductas de los habitantes de la casa.

Para la obtención de dichos resultados, se probaron 93 dispositivos del Internet de las Cosas y se verificó como se comunican entre sí

El reporte In the Room Where It Happens: Characterizing Local Communication and Threats in Smart Home explica que el análisis revela dispositivos vulnerables, uso seguro de protocolos de red y exposición de datos confidenciales por parte de los dispositivos del internet.

Esta información se filtra en servidores remotos, mediante aplicaciones móviles y SDK de terceros (kit de desarrollo de software), potencialmente para toma de huellas dactilares, vigilancia y seguimiento entre dispositivos.

Los investigadores advierten que el principal factor que aumenta el riesgo de espionaje en los hogares es la creencia de que los dispositivos no se comunican entre sí, pero cuando uno nuevo accede al Wi-Fi del hogar, reconoce a otros dispositivos, obteniendo información de ellos.

David Choffnes, profesor asociado de ciencias informáticas de la Universidad de Northeastern aclaró que uno de los mayores problemas es la invasión de la privacidad.

En el laboratorio del Internet de las Cosas de la Universidad de Northeastern, se consideraron dispositivos inteligentes básicos como sensores de entrada, timbres, termostatos, bombillas, refrigeradores, cafeteras, lavadoras, cámaras de seguridad, bocinas, Smart TVs, controladores de dispositivos inteligentes (hubs), conectores, impresoras y dispositivos de salud como básculas.

Todos estos dispositivos interactuaron entre sí y crearon una huella de hábitos similar a la que se produce con los teléfonos y las redes sociales.

Los investigadores destaca la importancia de adoptar protocolos de estandarización para los productos del Internet de las Cosas con el fin de fortalecer la privacidad y así asegurar la protección de la información.

Comentarios