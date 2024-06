Elon Musk amenaza con prohibir dispositivos Apple en Tesla

La rivalidad entre Elon Musk, CEO de Tesla, y Apple ha dado un giro sorprendente con la amenaza de Musk de prohibir todos los dispositivos de la marca de la manzana al interior de sus empresas.

Este conflicto surge luego de que Apple anunciara la incorporación de una inteligencia artificial llamada "Apple Intelligence" en sus dispositivos, lo que desencadenó la reacción contundente de Musk en sus redes sociales.

En una serie de publicaciones en su cuenta verificada en la red social X, Elon Musk expresó su firme posición ante la posible integración de la inteligencia artificial a nivel del sistema operativo de Apple.

Según Musk, esta decisión representaría una violación inaceptable de la seguridad, lo que lo llevó a adelantar la medida de prohibir los dispositivos de Apple en sus empresas en caso de que esta integración se concrete.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.