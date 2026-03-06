'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista

Recientemente, el educador, escritor, historiador y teórico geopolítico chino-canadiense Jiang Xueqin se volvió viral al brindar una entrevista donde asegura que Estados Unidos perderá su reciente guerra contra Irán.

El investigador y periodista ha labrado su nombre y trayectoria por muchos años con el desarrollo de la historia predictiva, un modelo social que busca prever acontecimientos políticos y mundiales con base en los hechos del pasado que, según su teoría, tienden a repetirse. Entre sus últimas predicciones están:

El regreso de Donald Trump a la presidencia Una guerra entre Estados Unidos e Irán La posibilidad de que Estados Unidos termine perdiendo ese conflicto

Dichas predicciones las expresó en una conferencia en mayo de 2024; al día de hoy ya se cumplieron las primeras dos, y algunas cifras oficiales del seguimiento bélico en Medio Oriente podrían terminar por confirmar la tercera.

Es importante aclarar que Jiang no se presenta como un adivino. Su enfoque se basa en lo que él llama “Predictive History”, una forma de análisis que mezcla:

Historia comparada

Teoría de juegos

Geopolítica

Patrones repetitivos de imperios

La idea es que las estructuras históricas tienden a repetirse y que, si se identifican las fuerzas políticas y estratégicas en juego, se pueden prever escenarios probables.

Su predicción más polémica: EUA perderá

Lo que más ha llamado la atención es su afirmación de que Estados Unidos podría perder una guerra prolongada contra Irán. Sus razones para creer esto son:

1) Irán lleva décadas preparándose

Según Jiang, Irán ha estado preparando una guerra asimétrica durante unos 20 años, diseñada específicamente para enfrentar a EUA.

Esto incluye:

Misiles y drones baratos

Milicias aliadas en varios países

Ataques indirectos y desgaste.

2) Guerra de desgaste

Jiang sostiene que el conflicto no sería una guerra convencional corta, sino una guerra de desgaste. Estados Unidos usa armamento extremadamente caro, mientras que Irán puede usar drones y misiles mucho más baratos.

Con el tiempo, el costo económico y político podría volverse insostenible para Washington.

Esta afirmación cobra sentido cuando se hace una comparativa entre la inversión de EUA al gasto militar contra la inversión de Irán en el mismo rubro.

Estados Unidos encabeza la lista mundial en gasto militar con aproximadamente $997 mil millones de dólares para 2024, representando cerca del 37% del gasto global en defensa. En contraste, Irán destina entre $8 y $23 mil millones de dólares, ubicándose entre las posiciones 20 y 30 a nivel mundial. Esto significa que, incluso tomando la cifra más alta, Irán gasta más de 40 veces menos que Estados Unidos, una diferencia que en términos prácticos equivale a que el gigante norteamericano invierte en defensa lo que Irán necesitaría décadas para igualar.

¿Por qué Estados Unidos gasta tanto más para enfrentar a Irán? La respuesta radica en varios factores que reflejan modelos y estrategias militares muy diferentes.

En primer lugar, Estados Unidos emplea armas altamente sofisticadas y costosas. Por ejemplo, un misil Tomahawk cuesta alrededor de $2.5 millones de dólares, un misil interceptor Patriot puede llegar a $12.7 millones, y un caza F-15 tiene un valor aproximado de hasta $100 millones. Solo una campaña aérea contra instalaciones en Irán puede sumar cientos de millones en cuestión de días. Mientras tanto, Irán suele utilizar armamento considerablemente más económico.

Además, las doctrinas militares de ambos países son distintas. Estados Unidos apuesta por un modelo tecnológico y global, con aviones furtivos, satélites, portaaviones, misiles guiados de precisión y una red de bases militares alrededor del mundo, todo lo cual implica costos muy elevados. Por su parte, Irán adopta una guerra asimétrica, optando por drones económicos, misiles balísticos simples, milicias aliadas y ataques indirectos, lo que reduce significativamente su gasto.

Un ejemplo claro de esta desigualdad económica es el uso de drones. Un dron iraní puede costar entre $20,000 y $50,000 dólares, mientras que un misil interceptor estadounidense para derribarlo puede costar millones. Así, si Irán lanza cien drones, la inversión total es modesta comparada con el gasto millonario que Estados Unidos debe hacer para defenderse, fenómeno conocido en estrategia militar como “asimetría de costos”.

Otro factor que eleva el gasto estadounidense es su logística global. Estados Unidos combate lejos de sus fronteras, lo que implica costos enormes en portaaviones, combustible, transporte militar, bases extranjeras, reabastecimiento aéreo y mantenimiento global. Irán, en cambio, combate en su territorio o en zonas cercanas, lo que reduce mucho sus gastos logísticos.

Un resumen simple de estas diferencias: un ataque con drones para Irán puede costar alrededor de un millón de dólares, mientras que su defensa para Estados Unidos puede alcanzar entre $50 y $200 millones. Un bombardeo estadounidense puede sumar cientos de millones más.

Por estas razones, algunos analistas consideran que Irán busca desgastar económicamente a su adversario mediante estas tácticas.

Esta situación genera una paradoja militar: aunque Estados Unidos posee la fuerza militar más poderosa del mundo, el costo de cada acción es extremadamente alto. Mientras tanto, países como Irán diseñan estrategias que hacen que la guerra sea económica para ellos y onerosa para sus rivales.

Entonces, si el gasto militar estadounidense supera ampliamente al iraní debido a su tecnología avanzada, presencia global y armamento cómodo, una guerra prolongada se vuelve insostenible para la economía americana, mientras que Irán compensará su menor presupuesto con la guerra asimétrica y armamento barato, permitiéndole tener armas por mucho más tiempo que su contrincante… y si EUA se queda sin armas ni presupuesto, el dron iraní más pequeño podría ser su perdición.

3) Red regional de aliados

Además, Irán no pelea solo. Tiene aliados y grupos fuertemente armados que atacarán múltiples intereses estadounidenses y de sus aliados estratégicos como Israel, quienes también se quedarán cortos frente al arsenal iraní sumado a los combatientes terrestres de: Hezbolá, milicias en Irak y Siria, los hutíes en Yemen y Hamás.

Otro punto central de Jiang es que Irán podría golpear la economía mundial, amenazando el Estrecho de Ormuz (acción que de hecho ya realizó) y atacar infraestructura energética de países árabes (otra acción que también ya realizó).

Esto haría que Estados Unidos y sus aliados no pudieran recuperarse económicamente tan rápido como para abastecer su armamento, dejando nuevamente más oportunidad para Irán de ganar la guerra de desgaste.

Advertencia final

Jiang dice que el mayor error estratégico de EUA sería confundir superioridad militar con control político

En su análisis histórico, muchas potencias:

Ganan las primeras batallas, pero pierden guerras largas que desgastan su poder global.

Por eso sostiene que un conflicto así podría debilitar el “imperio estadounidense” más que fortalecerlo.

Finalmente, el profesor es enfático al decir que estas afirmaciones son análisis y escenarios, no predicciones seguras. También existen otros patrones no previstos que podrían brillar a favor de Washington, como su reciente alianza con Venezuela, el principal productor de petróleo del mundo, la cual le permitiría tener acceso a casi infinidad de yacimientos que no lo harían depender de la economía árabe, así como los nuevos aranceles mundiales que le permitirían en determinado momento obtener liquidez. El tiempo lo dirá.

