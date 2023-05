Elon Musk revela que una mujer será la nueva CEO de Twitter

Elon Musk dio a conocer que ha encontrado una nueva directora general para Twitter, o X Corp, como se llama ahora. No dijo quién era, pero señaló que empezará a trabajar en unas seis semanas.



Musk, que compró Twitter el año pasado y ha estado dirigiéndola desde entonces, ha insistido durante mucho tiempo en que él no es el CEO permanente de la compañía. Afirmó en un tuit úblicado esta tarde, que su papel pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología de Twitter.

A mediados de noviembre, apenas unas semanas después de comprar la plataforma de redes sociales por 44 mil millones de dólares, declaró ante un tribunal de Delaware que no quiere ser director general de ninguna empresa.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.