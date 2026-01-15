Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
secretario_de_gobierno_coahuila_1e3fe05b9d
Coahuila

Se fortalecerá programas sociales para jóvenes en 2026

Se impulsarán becas a través del ICOJUVE, tanto las tradicionales para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, como una nueva “superbeca”

  • 15
  • Enero
    2026

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, dio a conocer que este año se fortalecerán y pondrán en marcha diversos programas enfocados en reducir carencias y ampliar oportunidades en Coahuila.

Destacó el reforzamiento del programa alimentario, el cual ha contribuido a que el estado se ubique entre los cinco con menor carencia alimentaria a nivel nacional, de acuerdo con datos del INEGI.

Asimismo, se impulsarán becas a través del ICOJUVE, tanto las tradicionales para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, como una nueva “superbeca” que podrá alcanzar hasta 100 mil pesos para jóvenes aceptados en instituciones educativas del extranjero que requieren apoyo para gastos como transporte o manutención.

hdh.jpg

Además, se anunció un programa de créditos en dos modalidades: microcréditos de entre 10 y 30 mil pesos con tasa de interés del 0% para jóvenes emprendedores, y créditos mayores para empresas ya establecidas, que van de 300 mil hasta 2 millones de pesos con condiciones preferenciales.

En coordinación con el DIF, también se fortalecerán los programas dirigidos a personas con discapacidad, especialmente el esquema de becas, con una inversión superior a los 300 millones de pesos. Martínez y Morales subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para seguir reduciendo la pobreza, cerrar brechas sociales y consolidar a Coahuila como uno de los estados con mejores indicadores de bienestar, mediante el trabajo conjunto con municipios, sociedad civil, sector privado y gobierno federal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

edificio_de_coahuila_2026_b47e43533a
Se otorgan 200 vacantes de trabajo en Ramos Arizpe
celulares_escuela_8a91aa2e14
Propone Senador del PT prohibir celulares en escuelas
Whats_App_Image_2026_01_16_at_12_45_28_AM_52f381045f
Estalla crisis en IMSS-Bienestar; protestan y toman hospitales
publicidad

Últimas Noticias

MIGUEL_FLORES_MTY_2026_6271b999d0
Gobierno estatal pone a NL primero en discusión presupuestal
cruz_roja_monterrey_2026_d86cf43b98
Personas de la tercera edad reciben apoyo de la Cruz Roja
Rayados_f0e33a6c69
Rayados 'cañonea' al Mazatlán en el estreno de Martial
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×