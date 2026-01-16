Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
servicio_empleo_coahuila_c3e3999855
Coahuila

Activan feria de empleo en Saltillo los ajustes laborales

La Secretaría del Trabajo de Coahuila anunció el arranque de nuevas ferias de empleo como medida de atención inmediata ante los ajuste en las plazas laborales

  • 16
  • Enero
    2026

Los recientes ajustes laborales registrados en distintas empresas de Coahuila, entre ellos la liquidación de trabajadores en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, llevaron a la Secretaría del Trabajo del estado a activar mecanismos de conciliación laboral y una nueva agenda de ferias de empleo para atender la movilidad de la fuerza laboral.

La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, aclaró que los despidos corresponden a reconfiguraciones específicas y no a una crisis laboral generalizada, por lo que se mantiene comunicación directa con empresas, sindicatos y el Centro de Conciliación Laboral para dar seguimiento a cada caso.

Uno de los ajustes más relevantes es el de General Motors en Ramos Arizpe, donde la empresa confirmó la liquidación de aproximadamente 1,900 trabajadores, derivada de la transición de su operación a un solo turno, con el objetivo de alinear la producción de vehículos eléctricos a una menor demanda del mercado.

La automotriz informó que las personas impactadas recibirán su liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Este movimiento ocurrió un día después de que GM anunciara una inversión superior a mil millones de dólares en México para los próximos dos años, destinada a fortalecer sus operaciones de manufactura y proyectos enfocados en el mercado interno, lo que refleja un proceso de ajuste industrial y no un retiro de operaciones del país.

En otros casos, Zogbi Castro confirmó que en la empresa Trinity, en su planta de Sabinas, alrededor de 100 trabajadores sindicalizados fueron liquidados mediante acuerdos entre empleados y la empresa, los cuales ya se notifican al Centro de Conciliación Laboral.

Precisó que la planta de Monclova no ha registrado recortes y que existe la posibilidad de recontrataciones hacia el segundo trimestre del año.

Respecto a la empresa Deimay, la funcionaria señaló que hasta el momento no hay información oficial sobre despidos, por lo que la dependencia permanece a la espera de comunicación formal con la empresa y el sindicato correspondiente.

Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo anunció el arranque de nuevas ferias de empleo como medida de atención inmediata. La primera se realizará en Saltillo el próximo 30 de enero, mientras que Torreón albergará otra durante la primera semana de febrero.

El evento de vinculación laboral en Saltillo se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas en el Centro de Convenciones Canacintra, ubicado en bulevar Vito Alessio Robles número 2888, colonia Nazario S. Ortiz Garza.

Durante 2025, en Coahuila se realizaron 20 ferias de empleo, en las que se ofertaron más de 18 mil vacantes. Para este año, la meta mínima por evento es de mil vacantes, tanto en la Región Sureste como en La Laguna. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
IMG_5031_52b87cf99f
Coparmex descarta riesgo inmediato por la revisión del T-MEC
frio_saltillo_jueves1_5f46ea8f04
Advierten sanciones por usar el termino 'chiriwillo'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_33_44_PM_1_9cb28e44d3
Conviven leyendas con jóvenes con discapacidad en San Pedro
Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_17_59_PM_ad0ef3a6d6
Supervisa Samuel avances en obras del Parque del Agua
susana_zabaleta_habla_julio_iglesias_abuso_sexual_6846f5ec3d
Susana Zabaleta habla sobre Julio Iglesias: 'Tiene que pagar'
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueven campañas de deshierbe en escuelas de Santa Catarina
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×