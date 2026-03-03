Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, expresó su postura sobre la violencia vicaria durante la Sesión del Pleno del Tribunal. En un acuerdo unánime, se decidió enviar un exhorto al Congreso del Estado para analizar la figura de la violencia vicaria en el Código Penal local.

Mery Ayup destacó que la violencia vicaria no es un fenómeno reciente, sino una respuesta dolorosa que busca dañar a las mujeres a través de la instrumentalización de sus hijos en contextos de violencia de género. Afirmó que el Poder Judicial de Coahuila ha tomado acciones concretas para abordar este problema, siendo pioneros en la creación de juzgados especializados en violencia familiar.

Sin embargo, el Magistrado Presidente advirtió que el diseño normativo actual ha generado confusión, al no estar adecuadamente delimitado desde una perspectiva de género. Resaltó que, aunque se debe proteger a las mujeres, esto no significa que estén exentas de responsabilidad ante la ley.

Enfatizó que el interés superior de la niñez debe ser el eje rector en cualquier decisión judicial, subrayando que los niños no deben ser utilizados como instrumentos en disputas familiares. “Las denuncias falsas perjudican a las infancias y no ayudan a resolver conflictos”, afirmó Mery Ayup.

Finalmente, reiteró el compromiso del Tribunal de juzgar con una perspectiva de género y un enfoque en los derechos de la niñez, enfatizando que su función es proteger a las familias en todas sus configuraciones, sin convertirse en escenarios de venganzas personales.

