Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
1497733_6faad441bd
Coahuila

Coahuila pide analizar violencia vicaria en Código Penal

El magistrado Miguel Felipe Mery Ayup señaló la necesidad de delimitar la figura jurídica y priorizar el interés superior de la niñez en decisiones judiciales

  • 03
  • Marzo
    2026

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, expresó su postura sobre la violencia vicaria durante la Sesión del Pleno del Tribunal. En un acuerdo unánime, se decidió enviar un exhorto al Congreso del Estado para analizar la figura de la violencia vicaria en el Código Penal local.

Mery Ayup destacó que la violencia vicaria no es un fenómeno reciente, sino una respuesta dolorosa que busca dañar a las mujeres a través de la instrumentalización de sus hijos en contextos de violencia de género. Afirmó que el Poder Judicial de Coahuila ha tomado acciones concretas para abordar este problema, siendo pioneros en la creación de juzgados especializados en violencia familiar.

Sin embargo, el Magistrado Presidente advirtió que el diseño normativo actual ha generado confusión, al no estar adecuadamente delimitado desde una perspectiva de género. Resaltó que, aunque se debe proteger a las mujeres, esto no significa que estén exentas de responsabilidad ante la ley.

Enfatizó que el interés superior de la niñez debe ser el eje rector en cualquier decisión judicial, subrayando que los niños no deben ser utilizados como instrumentos en disputas familiares. “Las denuncias falsas perjudican a las infancias y no ayudan a resolver conflictos”, afirmó Mery Ayup.

Finalmente, reiteró el compromiso del Tribunal de juzgar con una perspectiva de género y un enfoque en los derechos de la niñez, enfatizando que su función es proteger a las familias en todas sus configuraciones, sin convertirse en escenarios de venganzas personales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

casa_blanca_portavoz_6771b713cf
Casa Blanca no descarta tropas sobre terreno de ofensiva en Irán
renuncia_ministro_justicia_argentina_0161befdf1
Renuncia ministro de Justicia en Argentina; ya tiene reemplazo
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre en verde tras caídas por guerra en Medio Oriente
publicidad

Últimas Noticias

rescatan_conductor_choque_camion1_60484db439
Queda conductor prensado tras choque de tráiler
supervisa_salud_vacunacion_sarampion_5a261e964b
Supervisan vacunación de menores contra sarampión en escuelas
Ay_D_listos_Carrera04_cd7d05c224
Corre Ahorra, todo listo el arranque en Fundidora
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×