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Coahuila

Activan Plan DN-III-E por vórtices tornádicos en Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila confirmó de manera preliminar la formación de dos vórtices tornádicos derivados de las tormentas severas

  • 27
  • Mayo
    2026

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E en comunidades del norte de Coahuila luego de la formación de vórtices tornádicos que dejaron daños en viviendas, caída de árboles y afectaciones en servicios básicos en municipios de la región fronteriza.

Las afectaciones más severas se reportaron en el ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de Jiménez, donde autoridades estatales y municipales iniciaron labores de apoyo a familias afectadas tras el fenómeno meteorológico registrado la tarde del martes.

Protección Civil confirma dos vórtices tornádicos

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila confirmó de manera preliminar la formación de dos vórtices tornádicos derivados de las tormentas severas que impactaron la región norte del estado.

Uno de los fenómenos se presentó en el área serrana de Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, mientras que el segundo se registró en Ciudad Acuña, acompañado de fuertes ráfagas de viento y lluvia.

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Reportan daños en viviendas y suspensión de energía eléctrica

En la comunidad Lázaro Cárdenas se reportaron daños materiales en al menos 11 viviendas construidas con madera, cartón, tarimas y lámina, además de árboles caídos y suspensión del servicio eléctrico en algunos sectores.

Elementos del Ejército Mexicano, corporaciones de seguridad, cuerpos de Bomberos, Protección Civil y grupos de Radioayuda desplegaron operativos de atención y evaluación en las zonas afectadas.

Las autoridades informaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

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Cierran carretera federal por caída de árbol

Asimismo, la circulación sobre la carretera federal número 2 permaneció cerrada temporalmente en el municipio de Jiménez debido a la caída de un árbol sobre la vialidad, mientras cuadrillas continuaban labores para liberar el paso y restablecer condiciones de seguridad.

Protección Civil Estatal mantiene monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y exhortó a la población a mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales, además de evitar zonas inundadas, estructuras dañadas y reportar cualquier emergencia al sistema 911.


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