Trump asegura que elecciones no cambiarán estrategia con Irán

Donald Trump aseguró que las elecciones intermedias de noviembre no modificarán la estrategia de Estados Unidos frente a Irán, mientras continúan las negociaciones para intentar poner fin al conflicto que durante casi tres meses ha elevado la tensión política y económica a nivel internacional.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente estadounidense afirmó que Teherán está “negociando hasta lo último” y sostuvo que su administración mantiene confianza en alcanzar un acuerdo pese a las diferencias que todavía persisten entre ambas partes.

Trump busca concretar un pacto que permita reabrir completamente el estrecho de Ormuz y reducir la capacidad nuclear iraní, en medio de un escenario que también ha comenzado a generar desgaste político dentro de Estados Unidos.

Trump descarta presión política por elecciones en EUA

El mandatario republicano rechazó que la cercanía de las elecciones legislativas influya en sus decisiones respecto al conflicto con Irán.

“Pensaron que iban a esperarme. Ya sabes, ‘Lo vamos a esperar. Tiene las elecciones de mitad de mandato’. No me importan las elecciones de mitad de mandato”, declaró Trump.

El presidente reconoció que las negociaciones todavía enfrentan obstáculos importantes, aunque reiteró que mantiene optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

“Quieren muchísimo llegar a un acuerdo. Hasta ahora, no han llegado. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos, o eso o tendremos que simplemente terminar el trabajo”, afirmó.

Acuerdo con Irán sigue rodeado de tensiones

El posible pacto contempla que Irán entregue su reserva de uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio parcial de sanciones económicas.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Teherán posee actualmente 440.9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel técnicamente cercano al requerido para armamento nuclear.

Uno de los puntos que sigue sin resolverse es el destino de ese material nuclear. Trump afirmó que no se sentiría cómodo con que Rusia o China reciban el uranio iraní, pese a que ambos países mantienen estrechas relaciones con Teherán.

Las conversaciones también se complicaron después de que fuerzas estadounidenses realizaron ataques que el Pentágono calificó como “defensivos” contra instalaciones de misiles y embarcaciones iraníes en el sur del país.

Washington aseguró que actuó con “contención” debido al alto el fuego parcial vigente, mientras que Irán calificó las operaciones como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”.

Republicanos cuestionan términos del posible pacto

Aunque Trump insiste en que el acuerdo está cerca, algunos aliados republicanos han expresado preocupación sobre las posibles concesiones hacia Irán.

Senadores conservadores como Lindsey Graham, Ted Cruz y Roger Wicker consideran que algunos términos se asemejan demasiado al acuerdo nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama y posteriormente cancelado por Trump.

Dentro del Partido Republicano existe preocupación de que un eventual alivio de sanciones permita a Irán reconstruir su capacidad militar y fortalecer grupos aliados como Hezbollah y Hamás.

La guerra en Líbano complica aún más el escenario

Otro de los temas sin resolver dentro de las negociaciones es el conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano.

Irán busca que cualquier acuerdo de alto el fuego también contemple las operaciones militares israelíes en territorio libanés, mientras que Estados Unidos mantiene una postura más flexible sobre ese punto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó recientemente que el ejército israelí continúa ampliando operaciones en el sur de Líbano, donde se han registrado nuevos enfrentamientos con Hezbollah.

Analistas y exfuncionarios militares israelíes consideran que Teherán podría utilizar futuros alivios económicos para reforzar nuevamente a sus grupos aliados en Medio Oriente.

Trump también impulsa expansión de los Acuerdos de Abraham

En paralelo a las negociaciones con Irán, Trump volvió a insistir en ampliar los Acuerdos de Abraham, impulsando la incorporación de países como Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Pakistán.

Sin embargo, varios gobiernos árabes mantienen reservas sobre una normalización total con Israel mientras no exista una ruta clara hacia la creación de un Estado palestino.

La situación mantiene abiertas múltiples tensiones diplomáticas y militares en Medio Oriente, mientras Washington intenta cerrar un acuerdo que podría redefinir el equilibrio regional y convertirse en uno de los temas centrales rumbo a las elecciones legislativas en Estados Unidos.

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