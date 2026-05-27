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Coahuila

Niños de primaria producirán podcast educativo en Coahuila

Alumnos de primaria en Saltillo producirán un podcast educativo como parte del programa INEDI, integrando contenidos escolares y creativos

  • 27
  • Mayo
    2026

Estudiantes de primaria en Saltillo comenzarán a producir contenido escolar en formato podcast como parte de un nuevo proyecto impulsado mediante el programa Innovación Educativa Digital (INEDI), iniciativa que busca integrar a niñas y niños en la creación de contenidos educativos y de entretenimiento.

El creador de INEDI, Carlos Alberto Sánchez Valles, informó que el proyecto surgirá desde la escuela primaria “José María Pino Suárez”, dirigida por Erika Vianney Jiménez Vielma, institución que desde hace 15 años mantiene transmisiones de radio escolar vía streaming.

Ahora, el plantel prepara el lanzamiento de “La Gaceta Kids”, un podcast desarrollado por estudiantes de primero a sexto grado, incluidos menores con barreras de aprendizaje y discapacidad.

“Queremos que los niños generen su propio contenido y hablen de los temas que les interesan, pero también de los contenidos escolares”, explicó Sánchez Valles.

El proyecto ya inició con un proceso de selección en el que más de 100 estudiantes buscaron integrarse al programa, aunque el productor aclaró que ningún alumno quedará fuera de las dinámicas de participación.

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Indicó que estudiantes universitarias de la Facultad de Ciencias de la Comunicación colaborarán en la capacitación y selección de perfiles para conducción y producción.

Sánchez Valles señaló que actualmente los alumnos elaboran programas semanales de radio relacionados con temas educativos, científicos y culturales, utilizando formatos más dinámicos y adaptados a las nuevas plataformas digitales.

Entre los contenidos recientes desarrollados por estudiantes destacan programas relacionados con fósiles, ciencia y temas abordados en la Nueva Escuela Mexicana.

La intención es que el podcast combine contenidos escolares con temas de interés para niñas y niños, además de aprovechar redes sociales y plataformas digitales como Facebook, YouTube, TikTok e Instagram.

El creador del proyecto explicó que también retomarán el set audiovisual escolar que anteriormente se utilizó para un noticiero infantil y que ahora será renovado con una imagen más actual.

Se prevé que “La Gaceta Kids” inicie transmisiones antes de concluir el actual ciclo escolar para consolidarse formalmente durante el próximo periodo académico.

Sánchez Valles destacó que el modelo desarrollado en la primaria “José María Pino Suárez” ha sido replicado anteriormente en secundarias, universidades e instituciones públicas de distintas regiones de Coahuila, incluyendo espacios de atención a menores y formación docente.

“Es un complejo comunicativo único a nivel nacional dentro de una escuela primaria pública”, afirmó. 


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