Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_0778_49e46a4462
Coahuila

Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria

Asimismo, destacó que en los próximos días estará llegando nueva maquinaria para fortalecer los trabajos de mantenimiento vial

  • 11
  • Marzo
    2026

El alcalde Javier Díaz González informó que continúan los trabajos de recarpeteo en distintos puntos de la ciudad de Saltillo, labores que se realizan con el apoyo de 18 brigadas distribuidas en diferentes sectores para atender el estado de las vialidades.

Buscan mejorar la movilidad en la capital de Coahuila

El edil señaló que estas acciones forman parte de una inversión importante destinada a mejorar las calles de la capital de Coahuila, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad para automovilistas y peatones.

Evaluarán nueva maquinaria para reforzar trabajos

Asimismo, destacó que en los próximos días estará llegando nueva maquinaria para fortalecer los trabajos de mantenimiento vial.

Díaz González explicó que también se estarán realizando pruebas con una maquinaria que será prestada temporalmente, con la finalidad de evaluar su desempeño.

En caso de obtener buenos resultados, se analizará la posibilidad de que este equipo pueda permanecer operando en la ciudad para reforzar las labores de recarpeteo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

platica_escuela_libre_violencia1_6bc9a49694
Fomenta Gobierno de Victoria educación libre de violencia
image_0e33059e0b
Mantienen cerrado carril exprés de Morones Prieto por deslave
mauricio_farah_805f741e79
Asegura Farah que no habrá tolerancia ante baja de siete policías
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_29_PM_1_6aff36eff4
Recomiendan informarse antes de iniciar trámite de jubilación
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_28_PM_64ec751ace
Saturación complica trámites de pensión en Reynosa
wall_street_abre_mixto_4f914e19df
Wall Street cierra en rojo ante escalada del precio del petróleo
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×